Taborid hakkavad uues lavastuses perekonda mängima: see ei ole lugu meist

Teatris Nuutrum jõuab peagi lavale lavastus "Kodumängijad", kus astuvad esimest korda kolmekesi koos üles Garmen, Margus ja Theodor Tabor. Taborite sõnul ei tasu aga lavalt nende pere saladusi otsida, sest tegemist on fiktsiooniga.

Perekonnale tegi ettepaneku üheskoos mängida lavastaja Robin Täpp. "See lugu ei ole kindlasti meist," rõhutas Garmen "Ringvaates". "See lugu on Andri Luubi kirjutatud ja Robin Täpp lavastab selle. See on fiktsioon. Meie pere saladusi seal kahjuks ei näe," naeris ta.

Marguse sõnul on naise ja pojaga proovisaalis olemine huvitav kogemus. Samas tõdes ta, et lisaks endale muretseb ta nüüd ka selle pärast, kuidas Garmenil ja Theodoril laval läheb.

"Vahel sa ikka jooksed natukene kinni, tundub, et sul ei tule välja või puha, aga siis mõtled, et olgu peale, küll ma hakkama saan, ma vähemalt oma teen ära. Aga ma pean muretsema oma väikese Theodori ja Garmeni pärast ka. Ma ei tule sellega läbi, et ma teen ainult oma ära, sest ma olen ikka abikaasa ja isa," kirjeldas ta.

Kuigi nende perekonna saladusi laval ei ole, on Theodor proovisaalist nii mõndagi uut teada saanud. Ta selgitas, et omavaheline vestlemine ja materjali kogumine on loomulik osa prooviprotsessist.

"Siin on suured lugudevestjad on koos. Sa saad väga huvitavaid asju teada, mida sa varem ei teadnud," muigas ta.

Just Theodor ja Garmen olid ka need, kellele Margus mõtles, kui perekonnale pakkumine koos mängida tehti. Kuigi nad on aastaid tagasi koos teistega lava jaganud, pole nad päris kolmekesi lavastust teha saanud.

"See oli minu jaoks huvitav. Kui Theodor saab 60, siis ma ei tea, kas ma olen 95-aastaselt vormis. Ega mul pole seda vaja, aga ma tahan Thedoriga koos mängida. Nemad peavad veel tööd tegema ja mängima," usub Margus.