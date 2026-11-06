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Doktorikraadiga löökpillimängija Heigo Rosin: mängin kõike, mida saab lüüa

Ringvaade
Foto: heigorosin.com
Ringvaade

Eesti esimene doktorikraadiga löökpillimängija Heigo Rosin rääkis "Ringvaates", et aastaid tagasi tegeles ta aktiivselt karatega ja kasutab nüüd marimbat mängides karate asendeid. Rosina sõnul on marimba küll tema lemmikpill, aga tegelikult mängib ta kõiki pille, mida saab lüüa.

"Doktorikraadi tegin pigem enda jaoks. Sa ikkagi süvened ühte teemasse palju sügavamalt kui muidu. See on peamine põhjus, miks ma doktorikraadi tegin," ütles Eesti esimene doktorikraadiga löökpillimängija.

2013. aastal võistles Rosin "Klassikatähtede" saates.  "Vahepeal olen isaks saanud, mul on kaks poega. Väga palju olen saanud muusikat teha ja õpetada," sõnas Rosin.

"Ma mängin kõike, mida saab lüüa, aga marimba on üks mu meelispille," muheles Rosin.

Kui Rosin kooli ajal marimbat harjutas, oli ta paljajalu, sest talle meeldis, kuidas heli tuli läbi jalgade. "Seda pilli mängides on vibratsiooni hästi palju tunda."

Rosinal on ka päris isiklik marimba, mis maksis üle paarikümne tuhande euro. "Ma arvan, et olen kontserte andes selle pilli maksumuse juba tagasi teeninud," tõdes muusik.

"Löökpillimängu puhul on kõige raskem asi, et see on peaaegu ainus instrument, mida ei katsuta käega. Higi on kergelt happeline ja käega marimbat katsudes aastate jooksul higi lihtsalt sööb klahvipinna ära ja pill läheb häälest ära," selgitas Rosin. "Marimba on tehtud Hondurase roosipuust."

Aastaid tagasi tegeles Rosin aktiivselt karatega. "Praegu ei lähe mul sellega väga hästi, sest nooremana, see oli juba enne "Klassikatähti", suutsin ma oma põlvemeniski ära murda ja mõeldes sellele, et ma tahaksin pilli ikkagi edasi mängida, sai karate kõrvale jäetud. Viimane vööeksam oli 2009. aastal."

Rosina sõnul kasutab ta karate asendeid marimbat mängides kogu aeg. "Kui mul on vaja väga laia haaret, siis ma lähen karate asendisse. Ma panin pillimängu ja karate omavahel kokku ja see toimib väga hästi," nentis muusik.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Marko Reikop

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