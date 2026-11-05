Atlanta aukonsul Aadu Allpere: Eesti kultuuri on lihtne müüa, sest see pakub palju

Eesti aukonsul Georgia konsulaarpiirkonnas Aadu Allpere ning tema abikaasa Kristi Vuht-Allpere rääkisid kultuurisaates "Delta", et on aastaid pesnud Eesti teemal kohalike inimeste ajusid ning eelkõige tunnevad nad puudust süldist ning tänaval kõndimisest.

Aukonsul Aadu Allpere on sündinud 8. mail 1940. aastal Tallinnas ning suundus Ameerika Ühendriikidesse 9-aastaselt. Allpere õppis ärikorraldust ja kaubandust Pennsylvania Ülikoolis ning ta on töötanud 30 aastat erinevatel positsioonidel Coca-Cola ettevõttes, olles ka firma Austria ja viie Ida-Euroopa riigi haru president. Hetkel juhib ta jalahooldusele spetsialiseerinud tervisekeskust.

Atlantasse tagasi kolis Aadu koos abikaasa Kristi Vuht-Allperega 1993. aastal. Aukonsuliks sai Aadu Allpere 2011. aastal. Koos ollakse suured klassikalise muusika austajad ning tihti külastatakse Atlanta sümfooniaorkestri kontserte. Nii ka möödunud nädalal, kui Atlanta sümfooniaorkestri ees oli Eesti dirigent Kristiina Poska. Publik sai Allpere eestvedamisel Poskaga kohtuda ning orkestrisaali fuajees on avatud ka näitus Eesti muusikakultuurist.

"Kuna me oleme eestlased, siis muusika on osa meie hingest. Kui panna see kokku asjaoluga, et Eesti muusika on üle maailma päris hästi tuntud, siis see teeb meiepoolset reklaami ja toetamist lihtsamaks," märkis Aadu Allpere.

"Selle 15 aasta jooksul, mil Aadu on siin aukonsul olnu, on meie isiklik, mitte ainult ametlik missioon olnud tutvustada Eestit, sest see hoiab Eestit turvalisemana, kui inimesed meid teavad ja tunnevad. Oleme võtnud ameeriklasi kaasa Eestisse, oleme käinud igal pool ja viinud neid ka laulupeole. See on neile uskumatu elamus olnud," lisas Kristi Vuht-Allpere.

"Eesti tutvustamine on meie hinges olnud. Oleme põgenike põlvkonnast. Ja nagu me teame, siis kui inimesed tunnevad ja teavad, siis neil on sellega ka side. Seda olemegi siin kultiveerinud ja ka igal pool mujal, kus me elanud oleme," lisas Kristi Vuht-Allpere.

"Kõiki, kes meiega tuttavad on, nimetame me oma "Eesti sõpradeks". Oleme nende ajusid pesnud juba aastaid," naeris Kristi Vuht-Allpere.

"Eestit on väga lihtne inimestele müüa. Eriti kultuuri alal, sest Eesti pakub nii palju, millest saab rääkida," lisas Aadu Allpere.

Nad lisasid, et Atlantas kadestatakse, kui eesti koorid või dirigendid käivad New Yorgis, Chicagos või Los Angelesesse. "Meid ei tule keegi külastama. Me räägime siin kogu aeg Arvo Pärdi muusikast, et kas saaks Atlantas seda rohkem esineda. Söödame kogu aeg informatsiooni, et ehk see kunagi õnnestuks. Ma tean, et muusikamaailm on suur ja väike samal ajal, aga vahel me tunneme tõesti, et oleme välja jäetud. Aga see, et Kristiina Poska siia tuli, on ka meile väga suur kasu," märkis Kristi Vuht-Allpere.

Aadu Allpere sõnul on Atlanta huvitav linn. "Meie lennujaam on kõige tihedama liiklusega maailmas. Siit saab lennata peaaegu igal poole maailmas. Georgia osariigil on ka Ameerika kolmandaks suurim sadam. Valitsus pakub palju äridele, kes tahavad Ameerikasse ümber asuda. Eesti firmasid kahjuks pole õnnestunud siia meelitada, aga loota võib," rääkis aukonsul.

"See ei ole Euroopa, aga siin on ilus elada ja kui sa jaksad võid kõigest osa võtta," lisas Kristi Vuht-Allpere, kuid tõdes, et raskusi on olnud ka Atlanta sümfooniaorkestril. "Atlanta sümfoonia on olnud nüüd 12 aastat plussis. Tal olid ka väga rasked ajad. Paljudel, ka kõige parematel Ameerika orkestritel on tõesti majanduslikud probleemid. Näiteks peab meie vabatahtlike komisjon korjama üle 3,5 miljoni dollari isikute ja firmade käest. See on kõik üks suhtlemine. See aasta me selle isegi ületame."

Aadu Allpere tõdes, et igatsetakse see-eest Euroopa, aga eriti just Eesti toitu. "Siin on raske sülti või verivorsti leida. Euroopa linna atmosfäär on ka teistsugune. Siin on pool elatud autos elatud. Muidu liikuda ei saa. Tahaks naabruskonnas lihtsalt jalutada ja juua üks kohv kuskil tänava ääres. Sellest on puudu."