Käsitööõpetaja: isetehtud hingelind on südamlik kingitus isadepäevaks

Käsitööõpetaja Terje Raudsepa rääkis "Terevisioonis", et hingelind peegeldab meisterdaja tundeid, mõtteid ja soove ning see on isadepäevaks südamlik kingitus. Raudsepa sõnul saab linnu meisterdamisel ära kasutada kangajääke, pitse ja paelu.

"Hingelindu me keegi pole näinud, sest ta elab meie hinges. Kui sa oled rõõmus, on sinu hingelind rõõmus, kui oled kurb, on ka sinu hingelind kurb. Hingelind ongi täpselt selline, nagu sina ennast tunned," selgitas käsitööõpetaja Terje Raudsepa. "Hingelindu kellelegi meisterdades sa paned selle sisse kõik oma tunded, mis sulle selle inimese vastu on."

Lindu võib meisterdada väga erinevates tehnikates. Üks võimalus on linnuke viltida.

"Linnu lõike võib ise joonistada, täpselt sellise nagu sa ette kujutad. Viltimiskangast tuleks kaks identset lindu välja lõigata, et oleks olemas mõlemad küljed. Tükid paneme pehme aluse, näiteks svammi peale, kus saab viltida. Viltimisvillast tõmbad peenikesed kiud, asetad linnu peale ja hakkad viltimisnõelaga viltima. Kõiki vajalikke tarvikuid saab osta käsitööpoodidest," juhendas Raudsepa.

Viltimisvillast tehtud väike pallikene läheb linnu silmaks.

Hingelinnu peale võib ka tikkida või pooled lihtsalt kokku õmmelda ja soovi kohaselt kaunistada. Hingelindu tehes saad ära kasutada igasuguseid kangajääke, pitse ja paelu ja teha talle näiteks koheva saba.

"Isetehtud hingelinnu võid endaga kaasas hoida, koolikotis või taskus ja nii saad temaga rääkida," nentis käsitööõpetaja.