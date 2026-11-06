Käsitöömeister: sõrmkinnas oli vanasti nii naiste kui ka meeste ehe

Pärandtehnoloog Anu Pink rääkis "Ringvaates", et sõrmkinnas olid vanadel eestlastel rituaalne ese, mida kanti helgematel hetkedel ja suuremate pidude ajal. Pingi sõnul tehti ka meestele kõige ilusamat värvi sõrmkindaid, sest see oli nii naiste kui ka meeste jaoks kaunis ehe.

Pärandtehnoloog Anu Pink ja kindameister Kristi Jõeste panid kokku raamatu "Eesti silmuskudumine 4. Sõrmkindad".

"Algmaterjaliks oli tuhat kinnast, aga raamatusse jõudis juhenditena 211 sõrmkinnast," ütles Jõeste.

"Algallikaks olid vanad kindad. Põhiliselt muuseumis, aga mitte ainult muuseumis, vahel juhtub, et kindad on ka erakogus," nentis Pink. "Eesti on küll väike, aga meil on kootud väga palju erinevaid kindaid."

Pink tõi välja, et kinnaste uurimiseks ja mustrite tegemiseks oli kõige parem viis neid kindaid ise kududa.

"Normaalsed kudujad on öelnud, et keskmiselt raske sõrmkindapaari kudumine võtab neil aega 40 tundi, aga meil võib-olla 20–25 tundi," lisas Jõeste.

Pingi sõnul on sõrmkinnaste kudumine meie kultuuri osa ja igal pool on see olnud natuke erinev. "Sõrmkindad on kõikjal olnud väga uhked kindad, need on tihti olnud pulmakindad ja kirikukindad. Nendega on mindud pidusse, neid on kingitud," sõnas Pink.

"Helgemate hetkede ja suuremate pidude kindad, mis on väga palju seotud pulma ja matuse kombestikuga, kus oli kindaid vaja, see oli rituaalne ese," tõdes Pink, kes uuris ka 120 aastat vanu sõrmkindaid.

"Siin on näiteks üks edev roosa meeste sõrmkinnas. Eestlased armastasid väga värve. Meestele tehti ka kõige ilusamat värvi kindaid," tõi Pink välja.

Raamatu jaoks kudusid kirglikud käsitöömeistrid läbi sada kinnast.

"Mõnikord on see väga pikk protsess istuda muuseumis ja üldse aru saada, kuidas see kinnas täpselt on kootud, aga see leiutamine selle asja juures on ikkagi ka kõige magusam osa, kas suudame välja mõelda, kuidas nad ikkagi seda kudusid," muheles Pink.

Jõeste sõnul muutub sõrmkinnaste tegemine ja kandmine järjest populaarsemaks. "Inimesed üle maailma väga hindavad Eesti kindaid."

"Milline kaunis ehe on Eesti sõrmkinnas, see on ju meie kultuur," tõi Pink välja.

Kasumlik äri kinnaste kudumine siiski ei ole. "Kõige parem on neid ikkagi kinkida ja kingidki oma lähedastele ja armsatele inimestele niimoodi suure portsu oma aega," nentis Pink. "Meie oma kindaid müüa ei raatsi. Mina olen pigem koolitaja ja tehnoloog, mul läheb neid kindaid vaja ka teistel eesmärkidel, aga muidugi mu oma pere kannab neid."