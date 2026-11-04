November pakub ERR-i kanalites avastusi sarjade näol

Novembris toovad ERR-i telekanalid koos Jupiteriga vaatajateni mitu oodatud sarjaelamust. Suursarjade nagu "Babülon-Berliin" ja "Vigil" uute hooaegade kõrval näeb brittide komöödiaklassikat "Kontor" ning Rootsi lähiajaloo kuulsaimat pettuselugu.

Legendaarne komöödiasari "Kontor"

25 aastat tagasi jõudis esmakordselt vaatajateni briti komöödiasari "Kontor" ("The Office"). Jupiteris on sel puhul vaatamiseks ajaga kultuslikud mõõtmed omandanud sarja kõik osad.

"Kontor" näitab tööelu sellisena, nagu paljud seda tunnevad ja keerab sellele veel vinti korralikult peale. Paljude auhindadega pärjatud sarjas mängivad Ricky Gervais, Lucy Davis, Martin Freeman, Mackenzie Crook jt. Sarja lõid Ricky Gervais ja Stephen Merchant.

Kontor h1 Autor/allikas: pressimaterjal

Ajalooline suurdraama "Babülon-Berliin" paneb punkti

Suurejooneline saksa põnevusdraama "Babülon-Berliin" paneb sarjale punkti viienda hooajaga. 4. novembril ETV2-s algav uus ja samas ka viimane hooaeg viib aastasse 1933, kui Hitler tuli Saksamaal võimule. Samal ajal kui taustal võtab maad diktatuur ja vastupanuliikumist kiusatakse taga, uurib Charlotte Ritter endiste rindesõdurite mõrvade seeriat, mille käigus avastatakse ka Hitlerit kompromiteerivaid materjale.

Sari on ETV2-s kolmapäeviti kell 22.15, Jupiteris on kolmapäevast vaatamiseks nii sarja neljanda kui viienda hooaja osad.

Babülon-Berliin H 5 v2 Autor/allikas: Pressimaterjal

Põnevussari "Vigil" suundub Arktikasse

ETV krimireedes stardib 6. novembril briti põnevussari "Vigil", mille kolmas hooaeg üllatab täiesti uute oludega. Kui sarja esimene hooaeg viis uurijad allveelaeva ja teine hooaeg õhuväebaasi, siis kolmas hooaeg saadab neid Arktikas.

Inspektor Amy Silva (Suranne Jones) ja konstaabel Kirsten Longacre (Rose Leslie) suunduvad Teravmägedesse, et uurida Briti kodaniku mõrva. Juurdlus viib nad keset rahvusvahelisi poliitilisi intriige, kus mängus on nii norrakad, britid, venelased kui ka hiinlased. Uurimist raskendavad karmid ilmastikuolud ja isoleeritus maailmast. Samal ajal areneb paralleelne kriis Šotimaal, kus kurjategijad röövivad valitsuse ministri ja nõuavad Silva meeskonna tegevuse lõpetamist.

"Vigil" on ETV-s reedeti kell 21.40, ühel õhtul näidatakse järjestikku kaht osa.

Vigil h3e4 Autor/allikas: pressimaterjal

"Kuldsed poisid" avab Rootsi kurikuulsa pettuse loo

ETV teisipäevadesse lisab 10. novembrist tõsielulist draamat hoogne sari "Kuldsed poisid", mis valgustab läbi Rootsi ajaloo ühe suurima finantspettuse telgitagused ja osapooled. See on kohati uskumatu lugu 1990. aastate lõpust, kus investeerimisfirma Trustor ülevõtmiseks kasutati skeemitades firma enda raha.

Sarja keskmes on äsja vanglast vabanenud Joachim Posener ja tema lähikaaslased, kes variisikuna kasutasid ära briti aristokraati, kuulsasse Guinnessi suguvõsasse kuuluvat Lord Moyne'i. Pettuse tulemusena saadud rikkus ei jätnud noormehi külmaks, nende luksusliku elustiili juurde kuulusid puhkused, ojadena voolav šampanja ja meeletu pidutsemine.

Neljaosaline "Kuldsed poisid" alustab ETV-s teisipäeval, 10. novembril kell 22.05.

"Kuldsed poisid" Autor/allikas: pressimaterjal

"Pühapäevalõuna" värskeim hooaeg

Hetkel ETV-s näidatav Soome humoorikas sari "Pühapäevalõuna" jätkub 9. novembril seni kõige värskema viienda hooajaga. 2018. aastal alguse saanud sari ühest omamoodi perest on soomlaste seas ülimenukas ja võitnud seal ka mitmeid auhindu.

"Pühapäevalõuna" on ETV ekraanil esmaspäevast reedeni kell 17.05. Jupiteris saab järele vaadata kõiki seniseid hooaegu.

Pühapäevalõuna h5e1 Autor/allikas: pressimaterjal

"Suured loomad, väiksed loomad" jätkub uute osadega

Südamlik draamasari "Suured loomad, väiksed loomad" alustab 15. novembril ETV-s kuuenda hooajaga. Sündmustega teise maailmasõja lõpuaastatesse jõudnud sarja tegelaste elus on palju muutunud ja kõik üritavad end keset pöördelisi aegu leida. Pärast proua Halli lahkumist valitseb Skeldale'i majas esialgu kaos, kuid elanikud püüavad argieluga kohaneda. James ja Helen jätkavad oma pereelu ja veterinaaripraksist keset muutuvaid aegu.

ETV näitab sarja alates 15. novembrist pühapäeviti, Jupiteris on vaatamiseks üleval hooajad neli kuni kuus.