19.30 "Viis kildu Gunnar Grapsist" (2011)

Teledokumentaalis, mis valmis rokiklassiku 60. sünniaastapäevaks, räägivad Gunnar Grapsist tema bändikaaslased Marc Chagall, Peter Koslovski, Andres Põldroo, sõjaväekaaslane Ivo Linna, filmirežissöör Raul Tammet ja tema isa Igor Graps. Autorid Jüri Muttika ja Margus Jõemägi.

20.00 "Hetki minevikust. Gunnar Graps" (2016)

Toredaid hetki ETV arhiivist, kus peategelaseks Gunnar Graps.

20.10 "Ei Grapsile?" (1986)

Mängivad, laulavad, räägivad, arvavad: Gunnar Graps, Sulev Kuusik, Juri Stihhanov, Jüri Roosa, Arvo Urb, Thea Paluoja, Siiri Sisask, Tõnis Erilaid, Margus Kappel ja veel paljud teised. Saate režissöör Riho Raie, toimetaja Heiki Meeri.

21.05 "Hetki minevikust. Gunnar Graps" (2016)

Toredaid hetki ETV arhiivist, kus peategelaseks Gunnar Graps.

21.15 "Soolo" (1979)

Ulmefilmis on kasutatud eesti klassiku Peet Vallaku novelli "Lodjavahi surm" motiive, ühtlasi on see režissöör Raul Tammeti kursusetöö Nikita Mihhalkovi juhatatud stsenaristide ja režissööride kõrgematelt kursustelt Moskvas. Filmis tunneb teispoolsuse hõngu, mida vaataja võib aimata inimeste igapäevategevuste kaudu. Parvevahi karakteri kaudu astutakse ühe jalaga irreaalsusesse, jäädes teisega siiski pärismaailma. Kas ekraanil näidatav on filmitegelaste ettekujutuse vili või tegelikkus, sellest suurt aimu ei anta.

Praktiliselt sõnatu filmi episoodilises tulnukarollis on ka Gunnar Graps, kes tegi teosele muusika. Vaikne ja äraviiv meditatsioon inimkonna tuleviku teemadel.

21.40 "Ob-la-di, Ob-la-da" (2002)

Eesti 2004. aasta muusikaauhindade jagamisel ütles elutöö eest väärika autasu saanud 52-aastane Gunnar Graps: "Pidin nii vanaks elama, et lõpuks see kätte saada!" Tegelikult pidas ta silmas tunnustust, mida ta oma elu jooksul teenimatult vähe sai. Igavesti oma stiilile kindlaks jäänud Raudmees ei olnudki nii raudne. Võitlus oma veendumuste ja kiindumuste nimel lõppes 17. mail 2004. Saates kohtume vanameistriga enne tema 50. sünnipäeva. Saatejuht on Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

22.25 "Kuva '88" (1988)

Eestimaa heviveteran Gunnar Graps oma ansambliga G.G.G. Kontserdi salvestasid Raivo Suviste ja Valdeko Puulinn. Toimetaja Ulvi Funk.