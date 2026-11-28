Tähepõld tunnistas "Ringvaates", et uudis sellest, et talle auhind antakse, tuli talle meeletu üllatusena.

"Tuli nagu välk selgest taevast. Ma ei oodanud kunagi, et mulle nii lühikese aja vältel selline auhind antakse. Isa sõber ütles eile väga tabavalt, et väga hea on alustada karjääri preemiaga. See tänu läheb kindlasti väga mitmetele inimestele."

Tähepõllu teekonda on kajastanud ka saade "Ringvaade". Esimest korda oli noormees saates viis aastat tagasi, kui ta oli kõigest 14-aastane. Viimati käis ta oma tegemistest rääkimas kaks aastat tagasi, kui ta oli kõik endale teadaolevad Eesti tuulikud ära näinud.

""Ringvaade" andis viis aastat tagasi selle suure tõuke. Inimesed hakkasid minu Instagrami jälgima ja see aina süstis motivatsiooni," rääkis värske laureaat.

Kuigi Eestis on tuulikukohti üle 500, pani Tähepõld möödunud aastal ilmunud raamatu kaante vahele 420 tuulikut, sest paljudest on järele jäänud vaid vaevumärgatavad kivihunnikud. Kunagi pöörles Eestis aga ligikaudu 3600 tuulikut. "Kukkumine on suur, aga tublisti taastame neid."

Huvi pärandi vastu viis Tähepõllu sellest sügisest Eesti Kunstiakadeemiasse muinsuskaitset õppima. Noormehe sõnul ei olnudki tal teisi variante laual. Tehtud valikuga on ta seni väga rahul.

Juba ülikoolist saadud uued teadmised on ka tema mõtteid tuulikute osas edasi viinud. Parasjagu on Tähepõllul pooleli tabel, kuhu ta koondab kokku informatsiooni, mis raamatusse ei jõudnud. Samuti lubab ta, et see ei jää tema viimaseks raamatuks.

"See on hästi ülevaatlik raamat, mille ma välja andsin. See sobib kõigile lugemiseks. Ma tahan teha midagi, mis läheb rohkem nišiks, mida soovivadki lugeda tõelised veskisõbrad. Ma tahan kuidagi teaduslikumalt seda asja talletada kui see raamat," avas ta.