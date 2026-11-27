Nakkusarst Pilleriin Soodla rääkis "Huvitajas", et noorte ja sportlike inimeste immuunsüsteem võib vahel mõnele haigustekitajale väga tugevalt reageerida ja haigus kulgeb raskelt, kuid noorel pole tüsistuste risk nii kõrge kui eakatel. Soodla sõnul võiks tugeva immuunsüsteemiga inimesel viirushaigus taanduda viie kuni seitsme päevaga.

"Niisked tingimused meeldivad viirustele ja üldiselt külmakraadid viirusi ka ei heiduta. Inimesed on rohkem siseruumides ja rohkem koos. Kütteperioodil on õhk kuivem ja pimedal ajal oleme haigustele ka rohkem vastuvõtlikud," tõdes Tartu Ülikooli Kliinikumi nakkusarst Pilleriin Soodla, miks gripiviirus võib kiiresti laieneda.

Gripiviirus eristub teistest viirustest sellega, et haigusel võib olla raskeid tüsistusi. "Haigus võib põhjustada kopsupõletikku tavalise nohu või köha järgselt või asemele ning võib esile kutsuda tüsistusena ka bakteritest tingitud kopsupõletikku. See teeb gripiviirusest erilisema haiguse," nentis nakkusarst.

"Gripivaktsiin on üldse üks eriskummaline vaktsiin, sest igal aastal tüvesid vahetatakse ja et saada maksimaalset kaitset, tuleks vaktsineerida ennast igal aastal," ütles Ott Laius ravimiametist.

Mida vanemaks inimene saab, seda vähem on immuunsüsteemil jaksu võidelda erinevate haigustekitajatega ja seetõttu võib ka tüsistuste oht olla suurem. "Üle 60-aastaseid inimesi loeme suuremaks riskirühmaks tüsistuste ja raskete haiguste osas," nentis Soodla.

Nakkusarst tõi välja, et tänapäeval suudetakse ravida väga palju raskeid haigusi. "See tähendab, et raske põhihaigusega inimesed elavad meie seas üsna rahuldava elukvaliteediga, sest oleme ravimitega nende immuunsüsteemi alla surunud või muutnud nende immuunsüsteemi nii, et inimene on tegelikult vastuvõtlikum erinevatele haigustele," tõi Soodla välja.

Noorte ja tervete inimestega võib ka nii olla, et nende immuunsüsteem reageerib väga tugevalt mõne haigustekitaja, näiteks gripiviiruse vastu ja see omakorda põhjustab väga kõrget palavikku, lihase- ja liigesevalu ning üldist halba enesetunnet. "Mõnikord võib tunduda, et noorte ja sportlike inimeste haigus kulgeb väga raskelt, aga tõenäoliselt ei ole noorel raskete haiguste tüsistuste risk nii kõrge kui eakatel, aga haiguse kulg võib äge olla küll," nentis Soodla.

Viie kuni seitsme päevaga võiks inimesel haigus ise taanduda. "Kui pärast tuleb uuesti kõrge palavik või palavik ei tahagi ära kaduda ning enesetunne läheb aina halvemaks, tuleks kindlasti arstiabi otsida," tõdes nakkusarst, lisades, et apteegist ostetud kodus tehtava testiga saab teada, kas tegemist on gripiga. "Väga oluline on, et gripp saaks diagnoositud."

Üldiselt aitab rahulik puhkamine, aga palavikku üle 38,5 võiks nakkusarsti arvates hakata alandama.

"Alati ei peagi ravimeid tarvitama. Haiglasse satuvad ikkagi riskigrupipatsiendid, kellel on mingi kaasuv haigus või on tegemist eaka inimesega. Samuti mida väiksem laps, seda suuremad riskid, sest nende hingamisteed on väga tillukesed," nentis Soodla."Kui inimese vaimne tervis on korras, ta saab piisavalt puhata, pole suhtepingeid, siis inimene ongi tervem. Ka viirushaiguste ennetamise osas on kõigel sellel väga suur mõju."