Ollie "Sad Every Day" Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak

Laura "Metsapiiga" Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa

Johanna Elise "Getaway Car" Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman

Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd" Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp

Eesti Laul kulmineerub ühe suure finaalkontserdiga 30. jaanuaril Unibet Arenal. Suurt õhtut juhivad Koit Toome ja Eda-Ines Etti.

ETV erisaade "Eesti Laul 2027. Start" tõi reedel Eesti Laulu võistluslood vaatajate ette. Kõik muusikavideod on täispikkuses nähtavad Jupiteris .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: