Kuula: Eesti Laul 2027 avalikustas võistluslood
ETV erisaade "Eesti Laul 2027. Start" tõi reedel Eesti Laulu võistluslood vaatajate ette. Kõik muusikavideod on täispikkuses nähtavad Jupiteris.
Eesti Laul kulmineerub ühe suure finaalkontserdiga 30. jaanuaril Unibet Arenal. Suurt õhtut juhivad Koit Toome ja Eda-Ines Etti.
Eesti Laul 2027 finalistid
Daniel Levi "Dust"
Muusika: Daniel Levi, Clifford Goilo
Sõnad: Daniel Levi
Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd"
Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep
Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp
Johanna Elise "Getaway Car"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman
Kerli Kivilaan "When the World Is Over"
Muusika: Kerli Kivilaan, Gevin Niglas
Sõnad: Kerli Kivilaan
Laura "Metsapiiga"
Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa
M Els x J-Run "Hush Hush"
Muusika: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper
Sõnad: Gevin Niglas, Merili Käsper, Jeroen Nai Chung Tong
Ollie "Sad Every Day"
Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak
Pale Alison x Minimal Wind "Superhuman"
Muusika: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova
Sõnad: Paula Pajusaar, Taavi-Hans Kõlar, Jelizaveta Anderžanova, Evelina Koop
Panørama, Vemka, Hans Markus "Reflection"
Muusika: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner
Sõnad: Hans Markus Danilas, Martin Veem, Laura Prits
Rita Ray "Don't You Agree"
Muusika: Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann
Sõnad: Kristi Raias
Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ"
Muusika: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus
Sõnad: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar
Traffic "Laava"
Muusika: Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb
Sõnad: Fred Krieger
Kõiki lugusid saab kuulata Jupiteris!
Toimetaja: Karmen Rebane