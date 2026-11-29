Muusik Koit Toome rääkis saates "Hommik Anuga", et 90-ndatel muusikukarjääri alustades nägi ta lava taga kõiksugu hullumeelsuseid, kuid tänapäeval on pilt kordades rahulikum. Ka purjus peaga enam publiku ette ei minda.

November ja detsember on kuud, mil raadiod täituvad jõululauludega. Lisaks vanale klassikale annavad artistid iga aasta ka uut jõulumuusikat välja. Sel nädalal Koit Toome ja Kermo Mureliga jõululoo avaldanud Karl-Erik Taukar ütles saates "Hommik Anuga", et Eesti artistid avaldavad liiga vähe jõululaule. "Kõik laulavad neid vanu häid ja kõigile meeldivad need armsad laulud," märkis ta.

Sel pühapäeval toimub Tallinnas Estonia kontserdisaalis suur kongress, kus räägitakse kultuurisektori toimetulekust. Taukari sõnutsi on vabakutselise töö huvitav aspekt see, et selleks, et oma põhilist tööd teha, tuleb juba enne väga palju vaeva näha. "Selle asja võti vist ongi see. Ja see töö on nauditav."

Koit Toome nentis, et ohverdused käivad artistieluga kaasas, näiteks tuleb vahel mõningatest tähtpäevadest kõrvale jääda.

"Mäletan neid aastaid, kus ma kõik vana-aastaõhtud tassisin kuskil Olümpia hotelli koridoris oma klaverit, kui väljas ilutulestikku lasti, et järgmisele esinemisele minna. See käib selle töö juurde. Kui sulle see ei sobi, on alati võimalik mingit kontoritööd teha," lausus ta.

Samas tõdes Taukar, et tema jääks kontoritööd tehes täiesti hätta. "Ma olen nii laisk inimene, et ma ei suudaks vist kellegi teise hüvanguks oma aega müüa. Mind käivitab ainult see, kui ma saan enda ja enda bändi jaoks [töötada]," märkis muusik.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sel nädalal tõstis saade "Impulss" taas fookusesse narkootikumide laia leviku Eestis. Teiste seas tuli juttu kahe Eesti popmuusiku mõne aasta tagusest kogemusest narkootikumide tarvitamisega.

Taukar ja Toome ütlesid, et nemad narkootikume ei tarvita, kuid kedagi tühistama nad hakata ei taha.

"Ma ei hakka kedagi õigustama, aga me kõik oleme olnud elus madalpunktis, kui on olnud rasked ajad. Kui mul olid rasked ajad, ma sain abi arstidelt, aga kuidas keegi. Natuke kahju on vaadata ka seda. Võib-olla ei ole mõtet hakata inimesi kohe tühistama," kommenteeris Toome.

Taukar lisas, et uimastitest rääkides ei tasu ka alkoholi unustada. "Öeldakse, et kanep on esimene samm uimastite maailma, sealt edasi tulevad kokaiin, heroiin ja kõik see. Ma vaidlen vastu, esimene samm on ikkagi külm saunaõlu. Kui see hakkab juba maitsema, siis peab mingil hetkel iseloom sekkuma," leiab ta.

Ka muusikute lavatagune elu on aastatega kokku tõmmanud. Kui aastakümneid tagasi oli väidetavalt tavapärane, et muusikud ja näitlejad joogisena publiku ette läksid, siis Toome sõnul sellist asja tänapäeval ei ole.

"Minul on kokkupuude 90-ndate keskpaigast, kui ma hakkasin bändi tegema. Tollel ajal nägin tõesti kõike. Ei olnud nädalavahetuse õhtuid, kui ma ei näinud mingisuguseid tablette või triipe kuskil laua peal. Ma olen seda kõike hullumeelsust näinud. Täna ei ole nii, et artistid ronivad purjus peaga lavale," märkis ta.