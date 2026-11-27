Kunagi 145 kilo kaalunud lavastaja ja näitleja Rein Pakk rääkis "Ringvaates", et astub nüüd lavale monotükiga, kus räägib oma liigsetest kilodest, millega ta kogu elu on võidelnud. Paku sõnul on monotüki tegemine väga hirmutav ja üks riskantsemaid asju meelelahutusäris.

"Otsisin materjali ja teemat, millest monotükki teha. Olen päris palju neid kirjutanud ja lavastanud teistele, aga nüüd tahtsin ise ka üksinda rohkem kui tunni laval seista. Tulin alles aasta aega tagasi selle mõtte peale, et liigsed kilod on minu elus olnud teema, mis on nõudnud kõige rohkem tähelepanu ja võtnud ka kõige rohkem tähelepanu," ütles näitleja ja lavastaja Rein Pakk, kes astub detsembrikuus lavale monotükiga "Elusuuruses".

Pakk tõi välja, et tal on seoses ülekaaluga palju nippe, mis on aidanud tal elust läbi tulla. "Kui mõnele võib tunduda, et ma ei ole enam täna nii suur, siis see on optiline pete. Ma olen väga ülekaaluline, need on mustad riided. Suured kasutavad igasuguseid nippe ja võtteid 24 tundi ööpäevas," muheles Pakk. "Sõnavahetus on mul kiire, aga ainevahetus aeglane."

"Nüüd on liikumine mind väga palju aidanud, olen täitsa korralikult sporti püüdnud teha. Kaalunumber võib-olla ei lähegi väiksemaks, aga peeglist vaadates ja mõõdulindiga katsetades märkad, et kehakuju muutub, rasvaprotsent muutub lihaste protsendiks," nentis Pakk, kellele meeldib jõusaalis kõige rohkem sõudeergomeetril trenni teha.

Pakk on kaalunud 145 kilo ja meenutas, et tema elus oli aeg, kus ruumi sisenedes pidi ta esmalt kindlaks tegema, kas tool peab tema keharaskusele vastu või puruneb. "Olen elus istunud katki nii mõnegi tooli. Mitte ainult plastikust aiatooli, vaid ka teisi. Alati pidi takseerima ka seda, kas ma nende käetugede vahele mahun ära ja kui ei, siis jätad istumata."

Pakk on proovinud ka kaalulangetusravimeid. "Eks ta aitab hoida kaalu, aga niipea kui enam ei võta, siis võib kaal tagasi tulla. Ma suuri koguseid pole ravimeid võtnud," nentis Pakk.

Paku sõnul on maid, kus ülekaal on au sees. "Kui mu naine näitas minu pilti oma indialannast sõbrannale, siis viimane ütles, et oi kui ilus paks mees sul on, küll sul ikka veab," muheles Pakk.

Pakk tõi välja, et kui juba lavale minna, siis tuleb ikka aus olla. "Arvan, et ma olen kohati isegi ausam kui vaja. Monotüki tegemine püstijalakomöödia võtmes on väga hirmutav ja üks riskantsemaid asju üldse meelelahutusäris. Aga tore on see, et partneriks on publik. Kui üksinda oled laval, pole publikuga seina vahel," selgitas Pakk.