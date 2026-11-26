Loomaarst Jaak Jõks rääkis "Huvitajas", et lemmikloomade psüühikaprobleemidega tegelemiseks on Eestisse loodud loomade käitumiskliinik. Jõksi sõnul annab loomakaitseseadus loomaarstile nüüd võimaluse kaasa rääkida ka eutanaasia küsimustes, aga sagedastel juhtudel ei peaks eutanaasia olema loomaomaniku esimene valik.

"Õnneks on vastu võetud kaks seadust, loomakaitseseadus ja veterinaarseadus. Üks reguleerib koerte ketis pidamist, eutanaasiateemat ning veterinaarseadus sätestab, et järgmisest aastast hakkab tööle loodav üleriigiline lemmikloomaregister," ütles Keila loomakliiniku loomaarst Jaak Jõks. "Kõik juba kiibitud ja registreeritud loomad kantakse automaatselt üle uude registrisse. Loomaomanik peab täna olema kindel, et registris on korrektsed andmed."

Uuest aastast tuleb maksta lemmiklooma registreerimise eest. "12 eurot on riigilõiv ehk riigi poolt kehtestatud maks, mitte lemmikloomamaks ja see on elu jooksul üks ja ainus riiklik maks, millest hatakase registrit üleval pidama. Sellele summale liitub kliinikus kiibi maksumus ja teenuse maksumus, kiibi panekut riik ei toeta," selgitas Jõks. "Riigilõivu peab loomaomanik ära maksma enne kliinikusse tulemist."

Loomaarst tõdes, et kiipimine muutub kohustuslikuks. "Läbi selle tekib igale loomale omanik ja vastutaja."

Ketis koertega on asi loomaarsti sõnul väga palju paremaks läinud. "Minu hinnangul on täna odavam teha leping turvafirmaga, sul ei pea olema ketis tige koer, kes valvab. Mida me täheldame, siis loomadel on täna väga palju psüühikaprobleeme. Eestis on lausa olemas käitumiskliinik ja on arstid, kes on sellele spetsialiseerunud. Mina harin ennast igapäevaselt sellega seoses. Loomad on agressiivsed, hauguvad ja ründavad."

Seadus annab nüüd loomaarstile võimaluse kaasa rääkida ka eutanaasia küsimustes. "Olgu tegemist siis väga eaka või haige loomaga. Olukorras, kus perekond ei saa enam looma pidada, ei peaks eutanaasia olema esimene valik. Täna on meil olemas abiorganisatsioonid, avatud pered, kes heameelega võtaksid endale hüljatud looma," tõi Jõks välja. "Paraku on täna veel nii, et inimesed, kes on otsustanud loomast loobuda, saavad palju halvakspanu ja ei julgegi enam kuskile abi saamiseks pöörduda."

Loomaarst tõi välja, et ka tuhkur on lemmikloomana populaarne. "Mina väga ei tegele tuhkrutega, selleks on loomale spetsialiseerunud arstid. Ka tuhkrul on kiibikohustus. Näiteks kanad, kellega ma samuti tegelen ja kes on ka väga populaarsed, lähevad lisaks kassile ja koerale ka lemmikloomana arvesse, aga neil kiibikohustust ei ole. Lemmikloom on ka hobune," tõi Jõks välja. "Meenub, et kiibitud on ka üht madu, kes võib ju ka minema roomata, aga mao kiibistamine ei ole kohustuslik."

"Mõni elu aeg toas elanud kass ei saa õues enam hakkamagi. Tubast looma ähvardavad ka lisakilod, seda tuleb kindlasti jälgida, et looma kehakaal oleks normis," tõi Jõks välja.

Loomaarsti sõnul sööb kass oma elus tulevikus põhimõtteliselt seda, mida ta on väiksena proovinud. "Osa kasse näiteks ei taha konservi tükkidena, vaid sööb pasteedina või vastupidi. Tubane kass, kes pole hiirt näinud, võib hiirt nähes toanurka pageda ja vaadata, mis koletis see tuli. Instinkt on vähenenud. Hiirepüüdjatel kassidel on hambad rohkem korras, neil on hambakivi vähem, aga parasiite jälle rohkem. Kass, kes ronib mööda õunapuid, on rohkem vormis kui tubane kass. Ta võib talvel mõne kilo juurde võtta, aga siis peame vähendama toidukoguseid, mõõtma täpselt kassi päevased toidukogused välja või valima kalorivaesema toidu, loomaarstiga tasub sel teemal nõu pidada," nentis Jõks.

Loomaarsti arvates peaks ka tubasele kassile kaks korda aastas ussirohtu andma. "Me tuleme jalanõudega tuppa, pühime jalad matil, kass pääseb igale poole ligi ja parasiidimunad on ju mikroskoopilised ning kleepuvad väga hästi igale poole külge. Jäävad kassi karvadesse, kust kass end puhastades need sisse lakub," nentis Jõks.

Koerale võiks ussirohtu anda aastas neli korda.