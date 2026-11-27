Fuudishi toidupolitsei Marge Tava rääkis "Terevisioonis", et kui koorega mandariinidest on leitud kuni kuue pestitsiidi jääke, siis kooritud viljas vaid ühe. Tava sõnul peaks mandariini enne söömist kindlasti puhtaks pesema ja tsitruseliste koore kasutamisel toiduks tasuks eelistada mahevilju.

"Mandariini võib lihtsalt ka ära koorida, põske pista ja midagi ei juhtu, aga üht-teist tasub siiski teada," ütles Fuudishi toidupolitsei Marge Tava.

Peaaegu kõik tavapoodides müüdavad mandariinid on pealt kas vahatatud ja tavaliselt ka pestitsiididega üle pritsitud. "Mitte kasvatamisjärgus, vaid pärast järeltöötluses. Ka mahemandariinid on vahatatud, aga nende puhul on lubatud üks kindel vaha E903."

Toidu sisse riivimiseks peaks tsitruselised ikkagi korralikult kuuma veega puhtaks nühkima. "Ma soovitan lausa svammi kasutada. Väikeses koguses see vaha otseselt midagi halba ei tee, aga see on ikkagi e-aine ja kunstlik asi, mida pole meie organismi vaja," nentis Tava.

Tavalised mandariinid ja teised tsitruselised on pritsitud sünteetiliste pestitsiididega, mille koort Tava süüa ei soovita. "Eriti kohvikutes, kus sidrunitükid tee sisse või apelsinitükid külma vee sisse pannakse. Miks sidrunit üldse tee sisse peaks panema, kui maitse pärast, siis pane, aga C-vitamiini sa sealt suure tõenäosusega ei saa, sest üle 70 kraadi soojas tees C-vitamiin kaob kiiresti ära. Kui võimalik, siis kasuta maheda vilja koort," soovitas Tava.

Eelmisel aastal testis PTA üheksat erinevat mandariini ja kõikides neis olid pestitsiidi jäägid. "Hea uudis on aga see, et Fuudish tegi testi kooritud mandariinidest ja selgus, et kui koorega mandariinis olid kuue pestitsiidi jäägid, siis kooritud mandariinis olid alles ainult ühe pestitsiidi jäägid. See puudutab tegelikult paljusid vilju, millel on koor ümber. Kui räägitakse pestitsiidijääkidest, siis need on eelkõige ikkagi vilja koores," sõnas Tava, kes soovitab mandariinid enne söömist ikkagi ära pesta.

Tava soovitas meelde jätta selle mandariini või klementiini sordi, mis on maitsev ja osta poest alati sama sorti. "Sordinimed on poodides kasti peal kirjas, siis ei pea pärast pettuma."

Pestitsiididega pritsimise põhjus on selles, et viljad kipuvad kiiresti hallitama minema ja neid tuleb kaitsta selle pika maa jooksul, mil nad kauplusesse transporditakse. "Praegu võivad vabalt olla poes müügil mandariinid, mis on kümme päeva tagasi korjatud. Hooajavälisel ajal ostes võib aga juhtuda, et saate neli kuud vana mandariini, kus pole enam C-vitamiinigi alles," sõnas Tava.