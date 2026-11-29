Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Margus Raspel õpib Saksamaal psühhedeelikumiravi, et aidata raskes vaimses ummikus inimesi. Pika staažiga politseinik otsib uusi lahendusi, sest üledoosisurmade ja noorte enesetappude arv püsib kõrge.

"See võib tunduda pisut vastandlik politseiametile, eriti kui mõelda, et psühhedeelikumid on paljuski stigmatiseeritud ja stereotüüp on seal ümber suur," nentis ta saate "Hommik Anuga".

Pika politseitöö jooksul on Raspel tegelenud peamiselt sellega, et piirata narkootikumide kättesaadavust. Ometi näitab statistika, et üledoosidest tingitud surmade kõver ei ole alla tulnud, vaid liigub pärast väikseid jõnkse taas ülespoole.

"See on pannud mind mõtlema, et äkki meil oleks võimalik teha midagi teistmoodi, kui me seni oleme teinud – aidata neid inimesi ja vähendada surmasid," selgitas Raspel.

Teise valusa tõukena tõi ta esile teated enesetappudest. Maailmas võtab endalt elu ligikaudu miljon inimest aastas ning ka Eesti suitsiidinäitaja püsib oluliselt üle Euroopa keskmise.

"Meie vestlus on 20 minutit. Selle aja jooksul võtab maailmas endalt elu umbes 30–40 inimest. Kui korrutame selle numbri kümnega, saame numbri, kes samal ajal tegid katse, et endalt elu võtta. Hoomamatud numbrid. Aastas tapab ennast kogu maailmas ära umbes miljon inimest. See on rohkem kui sõdades, looduskatastroofides kokkudes," tõi ta välja.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kliinilise psühholoogi ja SA Taip väljaõppe arendusjuhi Mirjam Suve-Nurkse sõnul on kõige murettekitavam noorte olukord, sest kui üldine enesetappude arv on aastatega mõnevõrra langenud, siis noorte seas pole paranemist toimunud.

"Kui üks inimene teeb suitsiidi, siis tema läheduses kannatab otseselt kuus kuni 20 inimest ja laiem ring on 135 inimest. Kui meil on Eestis üle päeva üks suitsiid, siis puudutab see teema iga päev kohutavalt palju inimesi," märkis Suve-Nurkse.

Tema hinnangul vajab Eesti vaimse tervise kriisis kiiremaid ja tõhusamaid tööriistu. Näiteks Norras saavad suitsiidiohus inimesed riikliku ravikindlustuse toel kiirkorras ketamiiniravi, samas kui Eestis on selle kättesaadavus väga piiratud.

Suve-Nurkse rõhutas, et meditsiinis kasutatavad psühhedeelikumid ei ole lihtsalt narkootikumid, vaid ravimid, mida saab sarnaselt paratsetamooliga väärkasutada, kui inimene seda ise soovib. Näiteks ketamiini kasutavad arstid ammu üldnarkoosis, kuid väiksemas doosis tekitab see kolm kuni neli tundi kestva subjektiivse tajukogemuse.

"Kui silmad on lahti, võib inimene midagi näha või kuulda oma sisemaailmas. See on subjektiivne kogemus ja me ei saa kunagi ette ennustada, milline see täpselt on," selgitas psühholoog.

Raspeli sõnul ei muuda aine ise inimest, vaid avab ukse psühhoteraapiale, kui tavameditsiini lahendused on end ammendanud. Ta võrdles inimese aju pärastlõunase suusamäega, mis on täis jäiseid vaalusid, kuhu suusataja ikka ja jälle kinni jääb ja kukub. Need on nagu mõttemustrid, millest tuleb välja murda.

"Kujutame ette järgmist hommikut, kui mäel on värske tuhisev lumi ja vanu radu ees ei ole – saame ise uued rajad sisse sõita," kirjeldas Raspel. "See ongi see võimalus, mille psühhedeelikumide protsess teraapiale annab, et õpetada inimest uusi mõttemustreid sisse sõitma ja vanu vältima."

Suve-Nurkse lisas, et põhirõhk peab alati jääma teraapiale, mitte ainele endale. "Me ei taha teha psühhedeelikume teraapiaga, vaid teraapiat psühhedeelikumide toel," sõnas ta.

Seetõttu eelnevad raviseansile põhjalikud ettevalmistavad vestlused ning pärast kogemust järgneb integratsioon, kus esile kerkinud tunded ja mõtted aidatakse kokku sõlmida. Raspel hoiatas, et omal käel või kuskil keldris aineid tarvitades puudub see tugi täielikult.

"Seal on oht, et jääd protsessi käigus valesse kohta kinni, ja sealt väljasaamine ei käi nii, et teeme lihtsalt uue korra. See võib võtta aastaid, et sealt keldrist välja tulla," ütles ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Küsimusele, kas selline ravi võib patsiendist hoopis narkomaani teha, vastas Suve-Nurkse eitavalt. Ta viitas ainete kahjulikkuse edetabelitele, mille eesotsas on vaieldamatult alkohol, samas kui MDMA ja psilotsübiin asuvad nimekirja lõpus ning ketamiin jääb riskitasemelt nendest veidi kõrgemale.

Ka Raspel rõhutas, et ravipotentsiaaliga psühhedeelikumid tuleb selgelt lahus hoida sõltuvust tekitavatest ainetest nagu kokaiin, amfetamiin ja heroiin. Tema sõnul on näiteks looduslikult seentes leiduva psilotsübiini sõltuvuspotentsiaal nullilähedane.

Teadusuuringute põhjal võib psühhedeelikumidega toetatud teraapia aidata posttraumaatilise stressihäire, ravimresistentse depressiooni ning raskete narko-, alkoholi- ja kasiinosõltuvuste korral. Ometi ei ole see esmane ravivalik ega sobi kaugeltki kõigile.

Raspel tõi välja, et meetod on välistatud inimestele, kellel on diagnoositud skisofreenia või eelsoodumus sattuda psühhoosi. Suve-Nurkse lisas, et ravi ei sobi ka neile, kes ootavad ühelt seansilt kohest imet.

"See võib aidata inimesel valida parema raja ja teha paremaid otsuseid, aga see on ikkagi protsess, kus pead ise ka palju tööd tegema. Ma ei saa öelda, et su depressioon kaob," tõdes psühholoog.

Praegu saab Eestis depressiooni näidustusel ketamiini välja kirjutada ning üks erakliinik pakub ka ketamiiniga toetatud teraapiat, kuid patsiendi omaosalus on seal suur. Suve-Nurkse sõnul teevad veel mõned erakliinikud selleks ettevalmistusi, kuid tihti ei mõisteta veel, kui oluline on ravimi kõrval just järjepidev teraapia.

Psilotsübiin ja MDMA on Eestis praegu täielikult keelatud. Euroopa ravimiamet hindab aga käimasolevaid ravimiuuringuid ning spetsialistide hinnangul võib neile paari aasta jooksul tulla Euroopa tasandil kasutusluba, mis sunniks ka Eestit otsustama, kuidas need ravimid abivajajateni viia.

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