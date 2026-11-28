Fotograaf Toomas Volkmann käsitleb aktipilti kui portreed rõivasteta inimesest. Volkmann selgitas "Ringvaates", et esmalt sünnib isiklik suhe ja keha kui vorm järgneb sellele alles hiljem.

Fotograaf Toomas Volkmann on viimastel aastatel oma tehtud töödele tagasi vaadanud nii suure ülevaatenäitusega kui ka nüüd fotoraamatuga "Da Capo". Selle aasta alguses tähistas Volkmann 65. sünnipäeva.

"Minu arust on see eriti hea," vastas ta naerdes saatejuht Marko Reikopi küsimusele, mis tunne on ametlikult pensionär olla. "Ma jumaldan seda. Kui sa oled vabakutseline, siis on selliseid hetki, kus sissetulek on null ja sa ei tea, millal järgmine raha arvele tuleb. Nüüd saabub iga kuu viiendal."

Kuigi Volkmann on tuntud fotograafina, on ta ka lavakunstikooli lõpetanud. Seda, et ta näitlejaks ei hakanud, Volkmann kunagi kahetsenud ei ole.

"See aeg, kui ma lõpetasin, ei olnud teater absoluutselt populaarne. See teater, mida ma tahtsin teha, seda ei tehtud," lausus Volkmann.

"Kui sa mõtled aastatele 1988–1989, siis see, mis teatris sündis, oli nii igav, sest kõik, mis teatrist väljas oli, oli võrratult huvitav. Kogu see poliitiline seis, Eesti tulemine, tekkimine ja taaskehtestamine, laulavad revolutsioonid. Kõik see jättis teatri suhteliselt vaeslapse ossa."

Kuid enne lavakooli õppis Volkmann hoopis arstiks. Kolmanda kursuse ajal sai ta aga aru, et arst peab olema väga pühendunud ja siiralt tahtma inimesi abistada.

"Sa pead olema rinnutsi ja näotsi selle situatsiooniga, et sa näed päevad läbi haigeid. Ma mõtlesin, et ma saan sellega hakkama, aga kas see on minu kutse, kas see on minu elukutse, siis ma sain aru, et päris ikka ei ole. Tegin kolmanda kursuse eksamid ära, see on kõige hullem eksamisessioon, ja pärast eksameid võtsin paberid välja ja saingi lavakasse," meenutas ta.

Fotograafina hinnatakse laialt Volkmanni oskust alasti inimesi pildistada. Tema sõnul on võtmeks see, et ta tegeleb inimese kui vormiga.

"Kui ma võtan vastu mingisuguse aktipakkumise, siis alati mõtlen, et see peab olema portree. Aga portree inimesest, kellel ei ole riideid seljas. Esialgu on isiklik suhe ja keha on järgnev, mis sealt alles tuleb," selgitas ta.

Sel sügisel on Volkmanni loomingust enim kõneainet pakkunud tema portree president Ülle Madisest. Volkmann pildistas Madiset esimest korda 2022. aastal, kui Madise veel õiguskantsler oli.

"Mulle meeldib Ülle Madise selline siiras teistmoodi mõtlemine. Presidendi pildi formaat on tihti hästi igav. President pannakse pidulikku ruumi, kus on suured nahktoolid, mis peaksid toetama tema uhkust, aga see oli hästi värviline. See pilt on väga Ülle Madise moodi."