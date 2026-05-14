Toidublogija: rabarberikissellist ja Kreeka jogurtist saab hea mekiga toidu

Toidublogija Triinu Võsu valmistas "Terevisioonis" kissellist, kaerahelvestest ja Kreeka jogurtist troopilise mekiga mõnusa rabarberi magustoidu. Võsu sõnul on hea mekiga kihilist rooga mugav ja atraktiivne serveerida klaasist purkides.

"Magustoidu jaoks valmistasin kodus rabarberi kisselli, röstisin kookoshelbed ja röstisin kaerahelbed või, suhkru ja kaneeliga," ütles toidublogija Triinu Võsu. "Nüüd vahustame vahukoore koos kolme supilusikatäie suhkruga."

Kaerahelveste röstimiseks pani Võsu helbed võiga pannile, röstis pruuniks ja lisas soojade helveste juurde kaneeli ja suhkru.

Röstitud kaerahelveste juurde lisas Võsu kuus supilusikatäit kookoshelbed.

Vahustatud vahukoore juurde lisas toidublogija kolm suurt supilusikatäit Kreeka jogurtit. "Nüüd mikserdame veel natuke," lisas toidublogija. "Kreeka jogurt annab magustoidule mõnusat hapukust ja mahedust."

Rabarberi kisselli valmistas Võsu apelsinimahlaga, mille konsistents on küllaltki paks. "Siit tuleb see troopiline mekk," tõdes Võsu.

Kisselli tegemiseks pani Võsu potti apelsinimahla, rabarberitükid ja suhkru. "Keetsin, kuni rabarber laguneb mõnusalt laiali, lisasin juurde vee ja tärklise segu ning lasin keema tõusta," juhendas Võsu.

Purgi põhja pani Võsu vahukoore-jogurti kreemi, selle peale kaerahelbe-kookose puru.

"Selle toidu saab varem valmis teha, siis saab see veel imbuda, aga samas saab seda ka kohe süüa, siis on see eriti hea ja krõbe," nentis Võsu.

Magustoidu koostisosad peavad kõik külmad olema, et need kokku segada.

"Kisselli peale lisada veel natuke puru ja kõige peale kaunistamiseks maasikad ja piparmündilehed. Päevakese seisab see toit väga hästi," tõdes toidublogija.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Joosep Värk

