Mikk Saar: eesti muusikutel on väga vedanud

Muusik Mikk Saar rääkis "Terevisioonis", et eesti muusikutel on väga vedanud, sest saab teha väga erinevaid asju, tantsumuusikat, akustilisi kontserte, astuda üles teatrilaval. Muusik Marek Sadama sõnul lähevad nad suvel koos tuurile, sest lisaks ühisele muusikamaitsele on neil koos tuuritamiseks ka väga sobivad perekonnanimed.

"Muusikaliselt oleme Mikuga teineteist leidnud," tõdes muusik Marek Sadam, "Läbi Jaan Söödi tutvusime, aga teadsime juba varem ka teineteist."

"Eesti muusikutele on ikkagi antud küllaga kõike. Ma saan teha meelelahutust, vahepeal saan teha teatrit, vahepeal saan teha mõnusat akustilist muusikat. Ma naudin kõike seda küllust, et saan teha erinevaid asju. Mina ei tahakski ühte kohta kinni jääda, sest see kõik värskendab minu jaoks muusika tegemist," tõdes muusik Mikk Saar.

Sadama sõnul peab see inimene, kellega sa lavale lähed, ikkagi eelkõige meeldiv inimene olema. "Temaga peab olema huvitav ja tore, ta peab olema muhe inimene, et laulude vahele juttu rääkida."

Kontsertidel tulevad esitamisele Saare kirjutatud lood, üks uus lugu ning Sadama uuemad ja ka vanemad lood. "Lood, mida ma ei ole laulnud 20 aastat. Mikk kuulas mu vanu plaate ja leidis sealt need, mis talle meeldisid."

Sadama sõnul saab publik nendelt kontsertidelt rahutunnet. "Hüpata ja karata võib-olla ei saa, aga rahu on ju tänapäeval vaja," lisas Saar.

Sadam toob välja ka nende nimede kokkusobivuse. "Nimed ka kuidagi sobivad. Me ei mõtelnud, et paneme kokku Sadama ja Saare. Oleme ausad, saar ilma sadamata on ju suhteliselt mõttetu ja ega sadamal ilma saareta ka mõtet pole," muheles Sadam.

"Sadam ja Saar", Marek Sadam ja Mikk Saar

"Hea", Marek Sadam ja Mikk Saar