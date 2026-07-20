Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

Muusik Marek Sadam rääkis Vikerraadios, et kui Mikk Saare eelkooliealine poeg istutab metsa, siis tema kolmeaastane poeg tuleb pigem harvesteriga. Sadama sõnul on nad Mikk Saarega väga erinevad, aga neil on alati millestki rääkida ja millestki vaikida.

"Autod on meil põhiteema. Ma olengi nalja teinud, et kui Miku poeg on rohkem selline, kes istutab metsa, siis minu poeg on see, kes tuleb harvesteriga," muheles kolmeaastase poja Hugo Johannese isa Marek Sadam.

Mikk Saare sõnul mööduvad tema õhtud põhiliselt Nõmme kandis, kus ta elab. "Minu kvaliteetaeg on Nõmme-põhine ja möödub välitegevusi tehes, kas üksi või siis oma koolieelikust kutiga. Muidu olen suutnud oma selle suve ikka töiseks teha, rabame kõvasti laulda. Kui paari aasta pärast enam laulmisega tegeleda ei jaksa, saame hakata Hiiumaal redutama ja kala püüdma," nentis Saar.

Sadama sõnul on Mikk pannud teda väga tõsiselt heategevuse peale mõtlema.

"Kaks meest ja kitarr, aga inimesed tahavad tulla meid vaatama. Oleme selle üle juurelnud, et miks nad tahavad tulla, aga ju see on ikka Miku telekuulsus," tõdes Sadam. "Asi on ka selles, kas sa klapid inimesega või mitte. Ma ei saa öelda, et me oleksime Mikuga meeletult sarnased inimesed, seda kindlasti mitte, aga koos laval olemine meile mõlemale sobib. Meil on alati millestki rääkida ja alati millestki vaikida. Meil on mõlemal pojad, mul veel ka tütar, saame rääkida lastest, elust endast ja taimedest," sõnas Sadam.

Saare sõnul on ta alati imestanud, kuidas temast üldse muusik on saanud. "Vahel mõtlen, et äkki ma olen hea näitleja, kes lihtsalt näitleb oma pillimehe oskusi ja laulmist. Ma ei ole oma olemuselt absoluutselt kunstnik, Marekiga koos olles tuleb see veel eriti hästi välja," nentis Saar.

"Esimene lugu tuli meil Marekiga spontaanselt," lisas Saar. "Me toodame muusikat, mis on meie endi seest tulnud. Kontsert on meie kõige tugevam külg. Me mõjume teineteisele hästi."