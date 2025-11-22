Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas muusikud Mikk Saar ja Marek Sadam. Muusikute sõnul on pimedale ajaline oluline vastu minna rahutundega, sest just rahu on see, mis tagab õnne.

Loomingulised jõud ühendanud Mikk Saar ja Marek Sadam on valmis saanud oma teise singli "Sadam, Saar ja talv".

"Eesti rahvas ei ole tähele pannud, et Mikk Saar on väga hea viiside kirjutaja. Inimesed teavad, et ta on 2006. aasta seksikaim mees, nad teavad tantsusaate võitjat, aga ta on väga hea viiside autor. Minu noor sõber üllatas mind," kiitis Sadam lavapartnerit.

Sadam on viisistanud viis lugu, kuid ta eelistab tekstikirjutamise juurde jääda ning lasta viisi kellelgi teisel luua. "Erinevad inimesed näevad su teksti erinevalt. See on huvitav protsess, mitme peale loodud vana kooli lugu," lausus ta.

See, kui keegi tema laule esitada võtab, teeb Sadamale vaid rõõmu. "Need lauljad annavad minu lugudele tiivad, sillad ja viivad järgmiste inimesteni. Ma ei ole kade selles osas."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Rääkides sellest, kuidas hoida hinge soojana külmal ajal, märkis Sadam, et kõige olulisem on endaga ausalt tegeleda. Ta tõi välja, et tänapäeva maailmas ümbritsevad inimesed pidevad valikud, mis eeldavad selget pead ja sisemist rahu.

"Ennekõike olen soovitanud inimestel viimasel ajal alustada iseendast. Kõigepealt mõtled iseenda peale. Ma ei mõtle laia egoistlikku juttu, vaid kõigepealt mõtled ennast selgeks. Tänapäeva maailmas on nii ehk naa nii palju valikuid. Meil alles oli valikute tegemine. Kogu aeg on valikud ees, aga sa ei saa valida selge peaga, kui sa ei ole ennast selgeks mõtelnud. Ja natuke rohkem headust, armastust ja mõistmist ei tee kellelegi. Me kõik oleme inimesed. Kõik armastame, eksime ja tahame elada," arutles ta.

Saar lisas, et oluline on jõuda rahuni. "Sa näed linnapildis, et inimesed ei jõua sinna selle koha pealt, kus nad praegu on. Rahu on vaja. Enne on vaja rahu ja siis saad võib-olla sinna," usub ta.

Sadam nõustus, et rahu on õnne alus. "Inimesed kujutavad õnne ette eufoorilise õnnena, pideva rõõmuna. Ma kardan neid inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on. Mul tuleb hirm peale. Ma lähen teisele poole tänavat. Kõige suurem õnn on, kui on rahu," leiab ta.

Saade "Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.