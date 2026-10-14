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Maitserohke kanapuljongi saab ahjukana kontidest

Terevisioon
Silja Luide
Silja Luide "Terevisiooni" stuudios Autor/allikas: ERR
Terevisioon

Toidublogija Silja Luide jagas "Terevisiooni" stuudios nippe maitsvaks kanasupiks.

Eelmisel õhtul keetis Luide valmis kanakontidest puljongi. "Puljongi jaoks on väga head just tiivad. Siin sees olid tiivaotsad ja lisaks panin veel ka kanakintsusid, sest liha on ju ka vaja. Kumbagi oli kilo. Sinna juurde veel köögiviljad ja maitsetaimed. Näiteks porgand, sibul, küüslauk, varsseller, pipraterad, petersell," selgitas Luide.

"Eriti hea on siis, kui on võtta ahjukana konte. Just sel nädalal mõtlesin, et peaks tegema ahjukana, sest siis saab kondid panna sügavkülma ja järgmine kord puljongit keeta. Eriti hea maitse annavad need kondid, mis on röstitud kanalt. Need on ka paljad. Lihaga kontidelt nii palju maitset ei tule," märkis Luide, kelle sõnul tasub puljongit keeta suhteliselt madalal tulel.

Kanasupi sees võiks olla kanaliha ja erinevad köögiviljad. "Sõltub, mida parasjagu on. Kui suppi argiõhtul teha, oled eelmisel õhtul puljongi valmis teinud, siis võtadki võib-olla sügavkülmast brokoli ja lillkapsa. Kui on rohkem aega, siis võid enne sibulat, sellerit ja porgandit võis kümme minutit blanšeerida. Mina teen enamasti kartuliga, paneme juurde ka makarone," rääkis Luide.

Klimpe Luide ise eriti ei söö. "Kuigi ma mäletan, et mõlemad mu vanaemad tegid suurepärast suppi klimpidega, see maitses hästi, aga ma juba väikesena mõtlesin, et miks ma seda, vabandust, jahuplönni pean sööma. Suureks saades ma seda enam vabatahtlikult ei söö. Nõukaaegsetel inimestel on kindlasti meeles ka klimbi-piimasupp."

Vaata videost, kuidas supp valmis:

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Margus Saar

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Maitserohke kanapuljongi saab ahjukana kontidest

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