Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

Ülle Jukk tutvustas "Terevisioonis" Jõgevamaa maitseid ja valmistas stuudios kreemise tekstuuriga keedetud munavõi. Jukk tõdes, et tema on asja uurinud ja julgeb öelda, et selline toit on iseloomulik just Jõgevamaa piirkonnas elanud inimestele.

2026. aasta Eesti toidupiirkond on Jõgevamaa.

"Potis on väike pakk vahukoort, mille ajame peaaegu keema. Kausis vahustame kaks muna," ütles Jõgevamaa maitsete projekti eestvedaja Ülle Jukk.

Peaaegu keema aetud vahukoore sisse tuleb segada vahtu aetud munad ja kogu aeg edasi segada. "Segu läheb potis paksuks, enam-vähem selliseks nagu vanillikaste," juhendas Jukk. "Päris suureks pudruks pole ka segu mõtet lasta. Siis hakkan segu sisse lisama võitükke, kokku sada grammi võid. Kui võitükid on ära sulanud, lisame soola ja tõstame segu pliidilt ära."

Munavõi on valmis, aga peab jahtuma. "Mina panen segu ööseks külmkappi ja söön järgmisel päeval," tõdes Jukk.

Jukk on kaevanud arhiivides ja lugenud kohalike inimeste mälestustest, et keedetud munavõi on iseloomulik just Jõgevamaa piirkonnale, kus seda imemaitsvat ampsu on valmistatud juba kaua aega tagasi.

Keedetud munavõi retsept on pärit Jukki koostatud raamatust "Luisest kiisakalast koheva munavõini".