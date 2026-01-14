X!

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Ülle Jukk tutvustas "Terevisioonis" Jõgevamaa maitseid ja valmistas stuudios kreemise tekstuuriga keedetud munavõi. Jukk tõdes, et tema on asja uurinud ja julgeb öelda, et selline toit on iseloomulik just Jõgevamaa piirkonnas elanud inimestele.

2026. aasta Eesti toidupiirkond on Jõgevamaa.

"Potis on väike pakk vahukoort, mille ajame peaaegu keema. Kausis vahustame kaks muna," ütles Jõgevamaa maitsete projekti eestvedaja Ülle Jukk.

Peaaegu keema aetud vahukoore sisse tuleb segada vahtu aetud munad ja kogu aeg edasi segada. "Segu läheb potis paksuks, enam-vähem selliseks nagu vanillikaste," juhendas Jukk. "Päris suureks pudruks pole ka segu mõtet lasta. Siis hakkan segu sisse lisama võitükke, kokku sada grammi võid. Kui võitükid on ära sulanud, lisame soola ja tõstame segu pliidilt ära."

Munavõi on valmis, aga peab jahtuma. "Mina panen segu ööseks külmkappi ja söön järgmisel päeval," tõdes Jukk.

Jukk on kaevanud arhiivides ja lugenud kohalike inimeste mälestustest, et keedetud munavõi on iseloomulik just Jõgevamaa piirkonnale, kus seda imemaitsvat ampsu on valmistatud juba kaua aega tagasi.

Keedetud munavõi retsept on pärit Jukki koostatud raamatust "Luisest kiisakalast koheva munavõini".

Keedetud munavõi komponendid Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

UUS REISISARI

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13.01

Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

12.01

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

10:13

Henry Jakobson: toksiline lapsepõlv kujundas mu liigsöömisharjumused

13.01

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

14:32

Jõgevamaa maitsete spetsialist: keedetud munavõi on imemaitsev amps

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10.01

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

07.01

Astrid Lindgreni lapselapselaps: kogu suguvõsa talent läks Astridile

09:56

Sal-Saller: üritasin, aga muusikukarjäärist kõrvale hoidmine välja ei tulnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo