Omapärase koori dirigent: meie lauljate keskmine vanus on 74 eluaastat

120-liikmelise The Really Big Chorus dirigent Gavin Garr rääkis "Ringvaates", et see on koor, kus tehakse kõige rohkem kodutööd, enne kui tullakse esimesse proovi. Garri sõnul on nende koori vanim liige 93-aastane, aga nemad vanusele tähelepanu ei pööra, on vaja vaid häält ja tahtmist.

Tallinnas andis kontserdi 120-liikmeline koor The Really Big Chorus, kelle keskmine vanus on 74 eluaastat.

The Really Big Chorus loodi 1974. aastal, et esitada Londoni Royal Albert Hall'is ühislaulmise üritust Messiah from Scratch ehk Messias nullist, kus igal aastal osaleb üle 3000 laulja, kes koos proovi ei tee, vaid tulevad kokku ja laulavad.

Koor ühendab koorilauljaid Ühendkuningriigist, Euroopast, Põhja-Ameerikast ja mujalt maailmast.

"Pole inimest, kes laulda ei oska. Inimesed teevad kodus väga palju tööd. Noodid saadetakse mitu kuud varem. Koos nootidega saadame märkused dünaamika ja artikuleerimise kohta. Lisame tõlked ja hääldused. See on koor, kus tehakse kõige rohkem kodutööd, enne kui tullakse esimesse proovi," ütles koori dirigent Gavin Garr.

Eestisse reisis koor esitama Beethoveni suurteoseid. Tasuta kontserdiga toetavad lauljad dementsusega inimesi ja nende lähedasi.

Kõrges eas reisimine, kooriproovides osalemine ja suurteose päheõppimine on kõnekas näide aktiivsest vananemisest.

"Meie koori vanim laulja on 93-aastane. On vaja vaid häält ja tahtmist, võimet istuda proovis ja oma töö ära teha," nentis dirigent. "Minu meelest võib neilt oodata uskumatult emotsionaalset esitust, sest neil on elukogemus, lapsed, lapselapsed ja ka lapselapselapsed. Me ei pööra tähelepanu vanusele, sest see on ainult number."

"Beethoveni laulmine on minu jaoks osa distsipliinist. Tuleb süveneda ja õppida. On nutirakendusi, mida saab kasutada. Meil on vedanud, et on tehnoloogia, mis teeb harjutamise lihtsamaks. Sellest on abi, kui oled pensionär, sest siis on aega õppida ja harjutada," ütles 70-aastane koorilaulja Fiona Urquhart Johnstone. "Reisimine on osa rõõmust. Suur au on laulda Eestis."

Johnstone'i sõnul maksavad nad reiside eest ise. "Kulu on suhteliselt mõistlik. Tore, kui puhkusereisil on ka muud tegemist."

"Alustasin laulmisega uuesti 50 aastat tagasi ja sellest ajast laulan. Kooris kohtusin ka oma abikaasaga. Selles kooris laulmist alustasin 20 aastat tagasi. Välismaa ringreisid algasid 15 aastat tagasi, kui mu naine jäi pensionile, varem poleks saanud kodust ära käia," ütles 85-aastane koorilaulja Bill Forsyth. "See annab tegevusele mõtte. Tihti on nii, et lähed puhkusele ja otsid vaid lähima pubi, kus einestamas käia, aga kooris on kogu tegevus osa millestki suuremast."