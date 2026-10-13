Sepo Seeman: tahame ausalt rääkida sellest, mis seisus me oma eludega oleme

Sepo Seeman rääkis Vikerraadios, et tuleb novembrikuus Henrik Normanni, Kristjan Jõekalda ja Lauri Nebeliga lavale, et rääkida ausalt sellest, mis seisus nad oma eludega on. Seeman tõdes, et äkki saavad nad kedagi lohutada kaamose ajal, mil me seda hädasti vajame.

Henrik Normann meenutas oma esimest mälestust seoses kursavend Sepo Seemanniga ja tõi välja Pedasse sisseastumiskatsed, kus üks suurt kasvu mees käis ringi, plönnis kitarri, mida ta iga nurga taga häälestas.

"Henrik oli loomulikult number üks igas asjas, multitalent ja väga ohtlik, aga tema peale võib alati kindel olla," meenutas Seeman kursavend Henrik Normanni.

Seemani sõnul on kursavend Kristjan Jõekalda täpselt selline, nagu ta oli kooli ajal. "Inimesed muutuvad, ajad muutuvad, aga Kristjan on selline nagu ta kogu aeg on olnud. Päikesepoiss ja kõigi sõber," tõi Seeman välja.

Kõik kolm ja lisaks neile ka Lauri Nebel astuvad sel sügisel koos lavale.

"Dirigent peab ka show'l olema, ja selleks on meil lavastaja Tiit Palu. Kui kolm esimest viiulit hakkavad omavahel kääksutama, siis ei tule midagi välja," nentis Normann.

"Me oleme kolmekesi küll paberitega näitejuhid ja Lauri on legend, ja teoreetiliselt me võiksime ise hakkama saada, aga meie pritsime ideid ja mingid asjad on meil ka kaante vahel, aga lavastaja võib leida hoopis uue sängi. Me oleme protsessis ja põnevil," tõdes Seeman.

"Oleme sellises seisus, et natuke ausalt rääkida ka sellest, millises seisus me oma eludega üldse oleme. Me räägime ka endaga juhtunud lugusid. Meil on seal tantsu ja muusikat, nii et vaene ega kurb see õhtu ei saa olema," nentis Seeman. "Etendused toimuvad novembrikuus. Äkki saame kedagi lohutada ajal, mil me seda hädasti vajame."

Seemani sõnul astub nendega koos lavale ka Antti Kammiste.

"Mul on terve ports igasuguseid veidraid postkaarte, mida Kristjan oma reisidelt mulle on saatnud ja ma arvan, et panen neist ühe stendi kokku, mida saab ka meie kontsertidel näha," muheles Seeman.