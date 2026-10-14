Anu Saagim: Mart Juur oli šokeeritud, et mul on aju

Mart Juur pühendas oma värske raamatu Anu Saagimile, kes arvas enne päriselt tutvumist, et Juur teda eriti ei seedi. Juur lisas, et pühendus on siiras, sest sarnaselt raamatu peategelase Memedovaga nimetab Saagim asju õigete nimedega.

Anu Saagimile pühendas Mart Juur oma uue raamatu "Memedova tagasi Eestis". Raamatu peategelane on Juure välja mõeldud kolumnist Anne Memedova.

See ei ole küll esimene kord, kui mõni raamat on Saagimile pühendatud. "Mulle on Soomes raamatuid pühendatud, aga need on hästi seksuaalsed olnud. Nendest ma lähemalt rääkida ei sooviks. Võib-olla kunagi oma eluloos," ütles Saagim.

"Aga Mart Juurega koos tegime me "Kodukäijaid". Anne Memedova tuli küll juba varem pilti, aga kunagi ammu Mart vist eriti ei seedinud mind. Mart tegi Eesti Ekspressis Kranaati, kus oli üks tegelane Aju Saagim, kes olin loomulikult mina. Me ei tundnud teineteist. Ma olin tema jaoks kuskil allpool, mingi prügi. Kui me saime "Kodukäijaid" tehes tuttavaks, siis ta oli šokeeritud, et mul on aju. Et ma räägin täiesti adekvaatset juttu," naeris Saagim.

Juur selgitas Saagimile, et Memedova on sellist tüüpi inimene, kes teeb, mida ta tahab. "Juurel on minust samasugune mulje jäänud. Tavaliselt Eestis nii ei käituta. Kui tehakse, siis kritiseeritakse ja trambitakse porri," nentis Saagim.

"Ringvaate" stuudiost võeti ühendust ka autori endaga, kes oma pühendust selgitas. "Kui raamat valmis, siis ma püüdsin vaimusilmas ette kujutada, kes võiks olla see inimene, kes oleks nagu või isegi enam kui Memedova. Eesti naised on kõik väga tublid ja sitked, aga ma kõiki kahjuks ei tunne. Mulle tuli meelde kaks avaliku elu tegelast. Üks neist on noor, tal on veel kasvuruumi, aga Anu on ka noor, kuid täies õies. Nii et ma pühendasin sellele Anule täiesti siiralt ja südamest," märkis Juur.

"Kui on keegi, kes räägib asjadest nii, nagu tema neid näeb, julgeb asju nimetada õigete nimedega, julgeb inimesi saata sinna, kuhu neid tavaliselt ei saadeta, kuigi nad võib-olla oleksid seda väärt, siis just nimelt Anu Saagim on selline inimene," lisas Juur.

Ainest Memedova lugude jaoks saab Juur igalt poolt. "Käin ringi lahtiste kõrvade, ninaaukude ja silmadega. Teiseks ma loen väga palju. Vaatan, millest inimesed muretsevad näiteks internetis. Minu väga suured eeskujud läbi aegade, kes mingis mõttes ka tekitasid selle Memedova karakteri, on telesari "Tuvikesed", telesari "Seks ja linn", Bridget Jonesi filmid ja muidugi kõik Hugh Granti romantilised komöödiad," märkis Juur, kes tegi stuudiosse oma elu esimese videokõne, mille jooksul näitas ta televaatajatele peamiselt oma kõrva.