Margus Ader: ootamatu kohtumine ilvestega oli ühtaegu erakordne ja hirmutav

Kolmandat põlve metsamees Margus Ader rääkis "Ringvaates", et töötas müriseva võsasaega metsas, kui äkki nägi enda ees ilvest koos poegadega. Aderi sõnul oli see erakordselt emotsionaalne hetk, aga ka hirmutav, sest ta oleks võinud enese teadmata ema ja poegade vahele sattuda.

"See, et ma metsas sellist haruldast looma nagu ilves nägin, mida ma pole 49 aasta jooksul näinud, oli tõesti erakordne hetk. Ma olin metsas noorendikku hooldamas, mul olid klapid peas, võsasaag käis, tahtsin tulla paaki täitma ja hakkasin metsast välja tulema. Kui tee peale jõudsin, tõstsin pilgu ja vaatan, et ilus metsakiisu vaatab mulle vastu," ütles metsamees ja spordikommentaator Margus Ader.

See lõi adrenaliini üles, sest Ader polnud seni ühtegi metslooma nii lähedalt näinud. "Mõtlesin, et äkki on loom marutõbine, sest kuidas ta nii lähedal on. Panin sae seisma, võrdsustasime seisu ja kuna mul telefon oli käepärast, siis võib-olla ta sooviski, et ma teda filmiks," muheles Ader.

Loom käis edasi-tagasi. "Vaatasin, et päris õige kõik siiski ei ole. Mina olin ilvesest viie kuni seitsme meetri kaugusel. Õige varsti märkasingi endast paremal käel 15–20 meetri kaugusel nelja-viiekuuseid ilvesekutsikaid. Nägin seda, mida metsloom tahtis mulle öelda. Mul on pojad siin, lase mul minna," tõdes Ader.

Aderi sõnul ei tohiks looduses sattuda emaslooma ja poegade vahele. "Mul läks päris napilt."

"See on tõesti erakordne näha päevasel ajal ilvese perekonda metsas enda ees. Ma oleksin võinud ju enese teadmata ema ja poegade vahele sattuda ja mine tea, mis siis oleks võinud juhtuda," nentis Ader.

Aderile meenus oma vanaisa Valter. " Vanaisa oli metsavaht ja ütles mulle, kui olin viieaastane poiss, et ära metsloomi karda, nad ei tee sulle mitte kunagi mitte midagi, karda inimest," nentis kolmandat põlve metsamees Ader. "Sel hetkel ma mõtlesin vanaisa sõnade peale ja usaldasin protsessi, aga loomulikult mul käed pärast tükk aega värisesid."