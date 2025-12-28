Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

Heategevussaates "Jõulutunnel" rääkis maailmas ringi tuuritav muusik Mari Kalkun, et tähtis on hoida oma juured hästi maa sees, siis saavad ladvad kasvada suureks ja ükskõik kui laiali. Muusiku sõnul saab koostegemise rõõm ja tasakaalukam elu alguse ikkagi iseendast.

Mari Kalkun laulis "Jõulutunnelis" Laulupesa laulustuudio lastega laulu "Elukoor", mis kõlas ka tänavusel laulupeol.

"See laul on kirjutatud lohutuslauluna, aga minu meelest hästi ilus mõte ongi see, et valusatest kohtadest ja sündmustest ja soovist pakkuda tuge kellelegi nii nagu "Jõulutunnelgi" võib sündida midagi ilusat, mis omakorda aitab võib-olla kedagi järgmist," nentis muusik Mari Kalkun.

Muusiku sõnul saab koostegemine alguse ikkagi iseendast. "Praeguses maailmas on meie ümber niivõrd palju müra ja ka infot, mille sekka on kerge ära uppuda. Tähtis on alustada iseendast, hoida enda sisemist keset, siis tuleb pere. Need on asjad, mida saame otseselt mõjutada ja siis vaatame, kas on midagi suuremas plaanis, mida saame teha ja muuta."

Kalkun tõdes, et elu võiks rahulikumalt võtta. Muusik tuuritab igal pool ja peab palju ringi sõitma ning on märganud liikluseski närvilisust. "Tahaks, et see aega on suhtumine jõuaks ikka igale poole," muheles Kalkun. "Ei ole tarvis nii hirmsasti tormata ja kiirustada, küll asjad tulevad, kui anda aega ja ruumi."

Oma muusikaga mööda ilma ringi rändamine on muusiku jaoks olnud üks uur avastamine. "Tähtis on hoida need juured hästi maa sees, siis saavad ladvad kasvada suureks ja ükskõik kui laiali."

Viimastel aastatel on Kalkun palju mööda maailma ringi tuuritanud. "Võiks öelda lausa maailmale tiiru peale teinud, ja see on andnud mulle endale tohutult palju, et enda fookuse hoidmise kõrval on hästi oluline tajuda suurt pilti, mis maailmas toimub, kuidas inimesed elavad Berliinis või Londonis ja tagasi Eestisse tulles osata näha ennekõike head, mis meil siin on, sest head on meil tegelikult väga palju, " nentis ta.