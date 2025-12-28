Lastefondi juhatuse liige: harvikhaigustega laste ravi ei katke

TÜ Kliinikumi Lastefondi juhatuse liige Eveli Ilves sõnas "Jõulutunnelis", et heategevussaate abiga kogutud 372 250 eurost saavad osa kõik harvikhaigustega lapsed, kes on fondi toetusel.

"See on täiesti fantastiline, mis Eesti inimesed on teinud," kommenteeris "Jõulutunneli" abiga kokku kogutud 372 250 eurot TÜ Kliinikumi Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender. "Kui siia liita veel Lastefondi kontole laekunud 21 500 eurot, siis saame kokku väga ilusa summa. Ma saan öelda, et laste ravi ei katke ja see on super."

Ottenderi sõnul ravimitest üksi ei aita, on vaja teha ka teraapiaid ja kasutada abivahendeid, mis kõik on toeks raviteekonnal. "Mõni pere läheb välismaale ravile ja mõnda peret toetame vaimselt," lisas Ottender.

"See on meie jaoks viimaste aegade suurim töövõit, et saame pered kohe kui nad diagnoosi saavad, heade kliiniliste psühholoogide rüppe anda ja nemad siis aitavad pered sellest kõige rängemast ehk esimesest šokist üle," nentis Ottender.

Tervisekassa abil ehk riigi rahastusel on sel aastal rahastatud 873 harvikhaigusega inimese ravi, nendest 113 on olnud lapsed. Laste ravi on olnud kokku 12,2 miljonit eurot.

"Lastefondi roll on olla sild riigi rahastuse vahel," ütles TÜ Kliinikumi Lastefondi juhatuse liige Eveli Ilves. ""Jõulutunneli" abiga kogutud rahast saavad osa kõik harvikhaigusega lapsed, kes meie toetusel on."