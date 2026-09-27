Rahvusvahelise läbilöögini jõudnud Anne-Mari Saks: Eesti Laulule me selle looga ei pääsenud

Saates "Hommik Anuga" olid külas muusikud Rainer Michelson ja Anne-Mari Saks, kelle aasta alguses ilmunud lugu "(Bang, Bang) Down You Go" on jõudnud rahvsuvahelistesse raadiojaamadesse. Sama looga üritasid nad jõuda ka Eesti Laule, seal nad aga võistlustulle ei pääsenud.

Michelson selgitas, et tänu interneti tugevale levikule on maailm peopesal. "Mulle tundus, et on hea lugu ja ma olen tahtnud proovida, kuidas Eestis tehtud, salvestatud ja lauldud lugu panna rahvusvahelisse konteksti," ütles ta ja mainis, et tänavu aasta alguses oli tal aega ning ta hakkas seda lugu igale poole saatma. "Saatsin sadu meile eri raadiotesse."

"Peale esimest kuud jooksin peaga vastu seina, ma sain aru, et see on täiesti mõttetu, sest need meilid ei jõua kellelegi, kas jõuavad prügikasti või tulevad tagasi," mainis Michelson ja kinnitas, et ta võttis pärast seda tehisaru ja netiavarused appi. "Saigi selgeks, et on olemas suured kuraatorite platvormid, kuhu sa laed enda andmed üles ja põhimõtteliselt sa hakkad ostma õiguseid, et su kiri jõuab õige inimese kätte."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Me hakkasime proovime ja kohe hakkas tulema positiivset tagasisidet: kohe võeti lugu raadiotesse ja väga mainekad blogid kirjutasid sellest," rõhutas ta ja mainis, et esialgu oli hea meel, kui seda lugu üldse mõni raadio mängis. "Nüüd on hea meel selle üle, kui on rotatsioon, meil on Prantsuse raadiod, kes mängivad seda viis-kuus korda päevas."

Lisaks sellele mängitakse nende lugu kõikjal maailmas: Brasiilias, Uus-Meremaal, Honduras, Kanada ning Euroopa suuremates riikides. Seda nad veel öelda ei oska, kas see raha sisse toob. "See selgub aasta lõpus, sest sealt tuleb raha hästi suure viibega," rõhutas Michelson.

Anne-Mari Saks tunnitas, et nad saatsid "(Bang, Bang) Down You Go" ka Eesti Laulule, kuid sinna neid ei valitud. "Need sõnad ma kirjutasin Ukraina-Vene sõjast, kuidas kõik see, mida Venemaa praegu teeb, tuleb neile ühel hetkel tagasi," ütles ta.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Michelson unistab, et võiks jõuda muusikaga suurtesse raadiotesse. "Võib-olla seda muusikat peab veidi muutma, aga tahaks proovida," ütles ta.