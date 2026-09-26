Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

"Enamus legoentusiastid alustavad sellega, et ostavad legokomplektid, ehitavad ja panevad need riiulisse, siis mõtlevad, et mis veel, mille peale otsivad internetist seda, kuidas keegi on midagi ehitanud ja jaganud teistele instruktsioone, ostad jupid või lammutad komplekti ning ehitad ümber, siis sul on kellegi teise looming ning järgmine samm on see, et mida ma ise saan ehitada," selgitas Nikolai Mordan ja meenutas, et oma esimese Lego sai ta 1993. aastal. "Vanemad kinkisid mulle jõuludeks väikese vormelauto."

Aktiivsemalt hakkas Mordan selle hobiga tegelema 2011. aastal. "Siiamaani see kestab," ütles ta ja lisas, et praegu ta enam arvet ei pea, kui palju tal erinevaid legokomplekte on. "Järg läks käes ära, kui neid oli umbes 1000-1500 tükki."

Nikolai Mordani huvitab ka Eesti maamärkide legodest ehitamine. "Tallinna raekoda oli esimene, ma mõtlesin, mille veel võiks ette võtta ja otsustasin, et äkki prooviks Niguliste kirikuga midagi teha," ütles ta ja lisas, et Niguliste esimesest ideest kuni näitusele jõudmiseni läks poolteist aastat.

Tuntud hooneid planeerib Mordan tarkvara abil, hetkel on tal töös näiteks Ülemiste City'st kaks hoonet, mille puhul aitab programm välja arvutada, et materjalikulu – ehk legoklotsid – maksavad kokku 400 eurot. "