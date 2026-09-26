X!

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

"Ringvaade" käis külas legoentusiastil Nikolai Mordanil, kelle viimase aja huviks on tuntud Tallinna hoonetest legoversioonide ehitamine.

"Enamus legoentusiastid alustavad sellega, et ostavad legokomplektid, ehitavad ja panevad need riiulisse, siis mõtlevad, et mis veel, mille peale otsivad internetist seda, kuidas keegi on midagi ehitanud ja jaganud teistele instruktsioone, ostad jupid või lammutad komplekti ning ehitad ümber, siis sul on kellegi teise looming ning järgmine samm on see, et mida ma ise saan ehitada," selgitas Nikolai Mordan ja meenutas, et oma esimese Lego sai ta 1993. aastal. "Vanemad kinkisid mulle jõuludeks väikese vormelauto."

Aktiivsemalt hakkas Mordan selle hobiga tegelema 2011. aastal. "Siiamaani see kestab," ütles ta ja lisas, et praegu ta enam arvet ei pea, kui palju tal erinevaid legokomplekte on. "Järg läks käes ära, kui neid oli umbes 1000-1500 tükki."

Nikolai Mordani huvitab ka Eesti maamärkide legodest ehitamine. "Tallinna raekoda oli esimene, ma mõtlesin, mille veel võiks ette võtta ja otsustasin, et äkki prooviks Niguliste kirikuga midagi teha," ütles ta ja lisas, et Niguliste esimesest ideest kuni näitusele jõudmiseni läks poolteist aastat.

Tuntud hooneid planeerib Mordan tarkvara abil, hetkel on tal töös näiteks Ülemiste City'st kaks hoonet, mille puhul aitab programm välja arvutada, et materjalikulu – ehk legoklotsid – maksavad kokku 400 eurot. "

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Ringvaade", reporter Jüri Muttika

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

26.09

Psühholoog Airiin Demir: peame julgema tegeleda varjatud vägivallaga

26.09

Kepikõndija Valdo Jahilo: sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa

26.09

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

24.09

Eestis elav türklane Ahmet Köse: siin on ruumi elada

25.09

Eesti ainus artišokikasvataja: tänavune suvi oli nende jaoks väga hea

25.09

Hendrik Relve viib rännusaate 25. eetriaastal seiklema ookeanisaartele

26.09

Allan Roosileht: liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole

26.09

Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

25.09

Arun Tamm: AI näitlejate ja filmide tulek on rohkem kui realistlik

23.09

Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo