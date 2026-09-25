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Hendrik Relve viib rännusaate 25. eetriaastal seiklema ookeanisaartele

Vikerraadio
Hendrik Relve Hiva Oa saarel, mis asub Vaikse ookeani Prantsuse Polüneesia saarestikus.
Hendrik Relve Hiva Oa saarel, mis asub Vaikse ookeani Prantsuse Polüneesia saarestikus. Autor/allikas: Hendrik Relve
Vikerraadio

Armastatud saatejuht Hendrik Relve on Vikerraadios kuulajatega koos rännanud juba 25 aastat. Sel pühapäeval uute raadiolugudega alustav "Kuula rändajat" viib troopilistele ookeanisaartele, mis asuvad India ja Vaikse ookeani veteavarustes.

"Kuula rändajat" alustab uut seiklust Indoneesiale kuuluval Sulawesi saarel, mis on pindalalt neli korda suurem kui Eesti ning kus elab 21 miljonit inimest. Hendrik Relve tutvustab Sulawesi erakordset loodust, pikka inimajalugu ja tänapäevast elu ning jutustab makassari, bugide ja toraja rahvastest.

"Torajade pärimuskultuuris on eriti tähtis koht surnud esivanemate austamisel ning sellepärast öeldakse torajade kohta vahel, et nad on rahvas, kes elab surnutega," avas Relve rahvast, kelle juures peatus.

Järgmisena ootab ees Vaikses ookeanis asuv Prantsuse Polüneesia saarestik. Rännulugude fookuses on Tahiti ja Bora Bora, aga ka vähemtuntud Markiisaared. Hooaja lõpusaadetes tiirutatakse omakorda Austraaliast lõunapoole jääval Tasmaania saarel, mille loodus meenutab mõneti Austraalia oma, kuid on siiski paljus teistsugune – näiteks elab sealses looduses salapärane tasmaania kukkurkurat. 

"Kuula rändajat" jõudis esimest korda Vikerraadio eetrisse 1. detsembril 2001. aastal. Kuulajad on juba 25 aastat saanud koos Hendrik Relvega rännata Euroopas, Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Antarktikas, Arktikas, Austraalias, Hiinas, Indias, Tiibetis, Madagaskaril, Uus-Meremaa saartel, Okeaanias, Alaskal ja Gröönimaal ning maailma ookeanide eriilmelistel saartel. Koos on vaadeldud tähelepanuväärset ja uuritud loodusimesid, tutvutud kohalike inimeste, kultuuri, traditsioonide ja eluoluga.

Tänaseks on sarja Vikerraadio veebilehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist järelkuulatud rohkem kui 4,5 miljonit korda. Kõige populaarsem on olnud saade India sugupuude iidsetest kroonikatest, millele kuulamiste põhjal järgnevad kokkuvõttev saade Aafrika reisidelt ning saade Tulemaast. Väga on kuulajaid paelunud ka lood Gröönimaast, Paraguayst ja Etioopia rahvastest.

"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 14.05 (kordub reedel kell 23).
Saate autor on Hendrik Relve, helirežissöör Maris Tombach. Varasemaid saateid kuuleb Eesti Raadio mobiiliäpis ja Vikerraadio kodulehel.

Toimetaja: Karmen Rebane

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