Video: Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane esitasid "Jõulutunnelis" lugu "Veider"

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.

Heategevussaates "Jõulutunnel" astusid üles Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, kelle esituses kõlas lugu "Veider".

