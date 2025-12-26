Video: Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane esitasid "Jõulutunnelis" lugu "Veider"
Heategevussaates "Jõulutunnel" astusid üles Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, kelle esituses kõlas lugu "Veider".
"Jõulutunneli" algatusega saab liituda helistades fondi annetustelefonide numbritel:
9005025 (5 eurot)
9005100 (10 eurot)
9005500 (50 eurot)
Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.
Toimetaja: Karmen Rebane
Allikas: "Jõulutunnel"