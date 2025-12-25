X!

"Jõulutunnel" täidab esimese jõulupüha lootust täis lugudega

Jõulutunnel
Jõulutunnel

Esimene jõulupüha on ETV-s traditsiooniliselt "Jõulutunneli" päralt, et pakkuda lootust ja tuge abivajajatele ning hingekosutust kaunite elamustega. Inimlike lugude ja pühademuusikaga heategevussaade alustab ETV-s kell 18.45 ja ETV+ ekraanil kell 19.20.

Neil pühadel teeb "Jõulutunnel" koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid Eesti lasteni uusimad ravivõimalused. "Jõulutunneli" keskmes on laste harvikhaiguste ravi, mis on sageli keeruline ja kulukas, kuid päästab elusid ning pakub peredele lootust tulevikku vaadata.

Saatejuhid Margus Saar ja Margit Kilumets annavad pühadestuudios sõna peredele, kes seisavad silmitsi lapse raske haigusega ja inimestele, kes neid sel keerulisel teekonnal toetavad. Eestimaa erinevates kodudes sündinud videolood avavad harvikhaiguste ootamatust ja fondi vajalikkust tagada nüüdisaegsed ravivõimalused lastele ka siis, kui Tervisekassa veel omalt poolt ravi ei rahasta.

Muusikaga täidavad esimese jõulupüha õhtu Anne Veski, Getter Jaani, Maria Listra ja Raiko Raalik, Jaagup Tuisk, Mikk Langeproon, noor klassikatäht Havryil Sydorik, Peeter Rebane ja Lauri Saatpalu.

Televaatajad saavad "Jõulutunneli" algatusega liituda, helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 (5 eurot)
9005100 (10 eurot)
9005500 (50 eurot)

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.

"Jõulutunneli" otsesaade algab ETV-s esimesel jõulupühal kell 18.45 ja kestab kuni kella 21ni, saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar. ETV+ ekraanil juhib heategevussaadet Julia Kalenda, saade on eetris kell 19.20 ja jätkub peale uudiseid kell 20.10.

Heategevusalgatusest tehakse kokkuvõtte ETV erisaates 27. detsembril kell 20.30.

"Jõulutunneli" tegemised koonduvad erilehele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

kuula võistluslugusid

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

24.12

Sal-Saller elust Soomes: läksin kuulsaks stuudiotehnikuks, aga tegelikult olin koristaja

23.12

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

24.12

Galerii: ETV jõulustuudio toob kokku pered kaugelt ja lähedalt

24.12

Aavik: ei oleks arvanud, et üks viiuldaja võib kultuuridiplomaatiaga tegeleda

10:59

Signe Kivi: ka lahkumises võib olla ilu, aga see ilu on väga valus

24.12

Carnegie Halli kunstiline juht: Pärt on meie aja üks suurimaid mõjutajaid

10:33

"Jõulutunnel" täidab esimese jõulupüha lootust täis lugudega

23.12

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

23.12

Havryil Sydoryk: koduigatsus ei kustu, aga kodus olemise tunne ununeb ajaga

18.12

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo