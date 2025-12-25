"Jõulutunnel" täidab esimese jõulupüha lootust täis lugudega

Esimene jõulupüha on ETV-s traditsiooniliselt "Jõulutunneli" päralt, et pakkuda lootust ja tuge abivajajatele ning hingekosutust kaunite elamustega. Inimlike lugude ja pühademuusikaga heategevussaade alustab ETV-s kell 18.45 ja ETV+ ekraanil kell 19.20.

Neil pühadel teeb "Jõulutunnel" koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid Eesti lasteni uusimad ravivõimalused. "Jõulutunneli" keskmes on laste harvikhaiguste ravi, mis on sageli keeruline ja kulukas, kuid päästab elusid ning pakub peredele lootust tulevikku vaadata.

Saatejuhid Margus Saar ja Margit Kilumets annavad pühadestuudios sõna peredele, kes seisavad silmitsi lapse raske haigusega ja inimestele, kes neid sel keerulisel teekonnal toetavad. Eestimaa erinevates kodudes sündinud videolood avavad harvikhaiguste ootamatust ja fondi vajalikkust tagada nüüdisaegsed ravivõimalused lastele ka siis, kui Tervisekassa veel omalt poolt ravi ei rahasta.

Muusikaga täidavad esimese jõulupüha õhtu Anne Veski, Getter Jaani, Maria Listra ja Raiko Raalik, Jaagup Tuisk, Mikk Langeproon, noor klassikatäht Havryil Sydorik, Peeter Rebane ja Lauri Saatpalu.

Televaatajad saavad "Jõulutunneli" algatusega liituda, helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 (5 eurot)

9005100 (10 eurot)

9005500 (50 eurot)

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.

"Jõulutunneli" otsesaade algab ETV-s esimesel jõulupühal kell 18.45 ja kestab kuni kella 21ni, saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar. ETV+ ekraanil juhib heategevussaadet Julia Kalenda, saade on eetris kell 19.20 ja jätkub peale uudiseid kell 20.10.

Heategevusalgatusest tehakse kokkuvõtte ETV erisaates 27. detsembril kell 20.30.

"Jõulutunneli" tegemised koonduvad erilehele.