Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

Koolitaja Epp Kärsin ütles saates "Hommik Anuga", et armastus on miski, mida me kogu aeg otsime, tajume ja tunnetame ning kui meil on päris armastus ja sild kahe südame vahel, siis me ei vaja alkoholi ja narkootikume.

Epp Kärsini sõnul on noored praegu väga ebakindlad. "Elu on läinud nii palju keerulisemaks, neil on raske endaga hakkama saada ning lihtsam on, kui oleme lihtsalt kahekesi, aga võtta vastutus, et tuua siia maailma veel üks beebi, on keeruline," tõdes ta ja mainis, et kui mehel ja naisel on väga teadlik paarisuhe, siis sinna suure tõenäosusega sünnib lapsi. "Aga kriisid, stress ja elukallidus, ka üksteisega mitte ühel lainel olemine kõik mõjutavad."

"See, mis praegu noortega toimub, on hästi raske ja valus: seal on üheöösuhteid ja teemat narkootikumidega, nad kõik otsivad armastust ja lähedust, aga nad ei oska neid suhteid hoida ja luua," ütles Kärsin ja mainis, et kuigi koolides räägitakse seksuaaltervisest, kondoomidest ning suguhaigustest, kuid seda, kuidas luua suhe iseenda ning oma kaaslasega, ei selgitata.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Põhiprobleem on Kärsini sõnul kommunikatsioon. "Me ei räägi asjadest nii, nagu need tegelikult on, me kardame väljendada oma soove ja vajadusi, see, kas meile midagi sobib või ei sobi, me elame teineteise kõrval, aga kardame tulla südame tasandile," rõhutas ta.

Kui Epp Kärsin alusta oma koolitustega, siis sinna tulid alguses 40-50-aastased naised, nüüd aga kirjutavad talle ka 13-aastased. "Juba 11-12-aastased noored seksivad, vanemad võib-olla ei tea seda, aga minu Instagram on punane sellest, tihti ei ole see vabatahtlik, tihti ei ole see kaine peaga ning me ei räägi ainult alkoholist, vaid ka narkootikumidest."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Armastus on miski, mida me kogu aeg otsime, tajume ja tunnetame, kui meil on päris armastus ja sild kahe südame vahel, siis me ei vaja alkoholi ja narkootikume," ütles ta ja kinnitas, et kui on õnnelikud paarisuhted, siis on inimene vaimselt ja füüsiliselt palju tervem ja tugevam ning ta on palju edukam. "Ma ei räägi heast seksist, vaid ma võtan inimese enda pulkadeks lahti, ma küsin selliseid küsimusi, mida nad iseendast pole kunagi küsinud."

"Kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull, aga see, milline platvorm on mul praegu noortele, on väga suur ja just positiivses võtmes, kui palju noori ma olen päästnud keerulistest olukordadest, kus nad ei jaga neid lugusid oma vanematele, nad on võhivõõrad ja ma olen neid toetanud ja aidanud," ütles Kärsin.

"Me ei tea tegelikult, mis noortega toimub, mina tean ja ma ei jäta ühtki asja enam enda teada," rõhutas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval, 27. septembril kell 10.00.