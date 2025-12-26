Video: "Jõulutunnelis" esinesid Maria Listra ja Raiko Raalik
Heategevussaates "Jõulutunnel" astusid üles Maria Listra ja Raiko Raalik, kes esitasid lugu "Valged jõulud".
"Jõulutunneli" algatusega saab liituda helistades fondi annetustelefonide numbritel:
9005025 (5 eurot)
9005100 (10 eurot)
9005500 (50 eurot)
Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.
Toimetaja: Karmen Rebane
Allikas: "Jõulutunnel"