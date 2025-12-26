X!

Video: "Jõulutunnelis" esinesid Maria Listra ja Raiko Raalik

Jõulutunnel
Foto: Ken Mürk/ERR
Jõulutunnel

Heategevussaates "Jõulutunnel" astusid üles Maria Listra ja Raiko Raalik, kes esitasid lugu "Valged jõulud".

"Jõulutunneli" algatusega saab liituda helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 (5 eurot)
9005100 (10 eurot)
9005500 (50 eurot)

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Jõulutunnel"

