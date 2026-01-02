Teleaasta algab uute sarjadega

Aasta esimestel nädalatel on ETV ja ETV2 ekraanile ning koos telekanalitega ka Jupiteri jõudmas mitme sarja uued hooajad, aga ka täiesti uued tulijad.

TV krimireedesse naaseb 9. jaanuaril uute osadega "Grace" – järjekorras viiendal hooajal asub uurija Grace lahendama juhtumit, mis viib ta otse korruptsiooni keskmesse. Aasta esimesel reedel näitab ETV Hercule Poirot' mängufilmi "On kurjust päikese all", kus maailmakuulsat detektiivi kehastab Peter Ustinov. Ka 3. jaanuari õhtul jõuab Ustinov Poirot' rollis ETV ekraanile, sedapuhku loos "Surm Niilusel".

Pühapäevase põnevuse eest hoolitseb alates 4. jaanuarist uus sari "Palgamõrvar". Kuueosalise sarja peategelaseks on Kreeka saarel rahulikku pensionipõlve pidav palgamõrvar Julie, keda kehastab hinnatud näitleja Keeley Hawes (tuntud sarjadest "Durrelid", "Äraostmatud", "Ihukaitsja" jt). Naise erakliku elu keerab pea peale poeg Edward (Freddie Highmore), kes pole emaga ammu kohtunud ja otsib nüüd vastuseid oma vanemate mineviku kohta. Seesama minevik seab nende elu ka ohtu.

Alates 11. jaanuarist lisanduvad ETV pühapäeva kavasse ka kodumaine satiirisari "Nukuvalitsus" ning dokumentaalsarja "Eesti lood" uued, 23. hooaja filmid.

Laupäevad on ETV-s suurte draamasarjade päralt ja seda traditsiooni hoiab ka 10. jaanuaril alustav rootsi tõsieluline draamasari "Stenbeck". Sarja keskmes on Jan Stenbeck ja Stenbeckide impeerium, mis on tundmatuseni muutnud põhjamaade ärimaailma. New Yorgis karjääri tehes peab Jan Stenbeck naasma Rootsi, ent perefirmas põrkuvad peagi mehe visioonid ja teiste pereliikmete konservatiivsed vaated.

"Stenbeck" Autor/allikas: pressimaterjal

Ettevõte pani Jan Stenbecki juhtimisel aluse suurfirmale Tele 2 ja muutis meediaturgu telekanali TV3 loomise ning mitme ajalehe käivitamisega. Temast sai Rootsi üks rikkamaid mehi, kuid tormiline karjäär nõudis oma lõivu ja edule vaatamata oli suurärimees elu lõpus üksik ja kibestunud. Peaosalist Jan Stenbecki kehastab filmidest ja sarjadest tuttav Jakob Oftebro.

Kuniks ma luban sul elada Autor/allikas: pressimaterjal

ETV2 lükkab uue sarja-aasta käima 14. jaanuaril põnevusdraamaga "Kuniks ma luban sul elada". Briti lühisarja keskmes on Londonis elav medõde Delia Palmer, kes tutvub 1991. aastal sarmika puusepa John Sweeneyga ning alustab temaga suhet. Ent armuõnn ei kesta kaua, sest John muutub vägivaldseks ning Delia avastab, et mehe minevikus on mitu sünget saladust. Sarjas teevad silmapaistvad rollid Anna Maxwell Martin (üks peaosalistest äsja ETVs näidatud sarjas "Ludwig") ja Shaun Evans (tuntud noore inspektor Morsena), neist esimene pälvis osatäitmise eest ka Emmy auhinna ja Bafta nominatsiooni. Sarja leiab praegu ka Jupiterist.

Uut hooaega alustab 6. jaanuaril ETV-s taani draamasari "Imede piiril". Teine hooaeg jälgib lasteosakonna igapäevast tööd ja omavahelisi suhteid, kuhu tööpinge ja meditsiiniliste väljakutsete kõrval jagub ka palju ilusaid hetki ja inimlikku soojust. ETV2 rõõmustab omakorda 19. jaanuarist soome hittsarja "Pühapäevalõuna" neljanda hooajaga, Jupiterist leiab kõik sarja senised osad.

Imede piiril h2e5 Autor/allikas: pressimaterjal

Reisisaatjaks läbi Hispaania on alates 15. jaanuarist näitleja Eva Longoria, kelle kaheksaosaline sari toob ETV vaatajateni Lõuna-Euroopa elu, melu ja kokakunsti.