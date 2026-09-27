Mootorrattur Tiiu Lüüding: me hoiame abikaasaga oma rattaid talvel elutoas

Unic-Moto klubi liige Gerli Ramler, et viimase viie aastaga on tulnud palju mootorrattanaisi juurde. "Kunagi võtsime transpordiametist välja statistika, siis oli umbes suurusjärk selline, et üle 100 000 mehel olid mootorrattaload, samal ajal kui ainult 9000 naisel olid load."

"Inimestel on erinev arvamus puuduste ja eelduste suhtes, minu jaoks ei ole puudus see, et tal ei ole elektroonikat peal," mainis Ramler ja lisas, et ka suunatulede puudumine ei ole mure. "Käed ja jalad on olemas, tahavaatepeegel ka ei ole selle ratta originaalis, aga need võis juurde panna, need olid ka tol ajal lisavarustuses."

Poodi või turule minemiseks nad aga oma rattaid ei kasuta. "Sinna läheb bussiga või jala, selle jaoks küll ratast käima ei hakka panema," kinnitas Ramler.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Unic-Moto klubi liige Tiiu Lüüding sõnas, et kui uute ratastega võid sõita 180 kilomeetrit tunnis ning tuul viluseb, aga vanade ratastega sa kulged 70-80 kilomeetrit tunnis. "Vanade ratastega on sõidunauding."

Lüüding sõidab 1968. aasta BMW R69S mootorrattaga. "See ratas on Eestis ainukene ja seda ei müüda ka nii väga palju, leidsime Saksamaalt selle," selgitas ta ja mainis, et tema ei ole enda rattaga kordagi tee äärde jäänud.

Septembris tegid nad oma mootorratastega viimase sõidu, nüüd on aga akud maha võetud ja masinad talverežiimis. "Mina käisin Lätis hooaja lõpetamisel, aga nüüd on puhtaks tehtud ja läigivad, meil on need suures toas, minu ja abikaasa rattad, samuti üks 1924. aastate Harley Davidson," kinnitas Lüüding.