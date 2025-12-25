Pildid: heategevussaade "Jõulutunnel" on kogunud üle 300 000 euro

Saatejuhid Margus Saar ja Margit Kilumets andisd neljapäevases pühadestuudios sõna peredele, kes seisavad silmitsi lapse raske haigusega, ja inimestele, kes neid sel keerulisel teekonnal toetavad. Eestimaa erinevates kodudes sündinud videolood avasid harvikhaiguste ootamatust ja fondi vajalikkust tagada nüüdisaegsed ravivõimalused lastele ka siis, kui Tervisekassa veel omalt poolt ravi ei rahasta.

Muusikaga täitsid esimese jõulupüha õhtu Anne Veski, Getter Jaani, Maria Listra ja Raiko Raalik, Jaagup Tuisk, Mikk Langeproon, noor klassikatäht Havryil Sydorik, Peeter Rebane ja Lauri Saatpalu.

Televaatajad saavad "Jõulutunneli" algatusega liituda, helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 (5 eurot)

9005100 (10 eurot)

9005500 (50 eurot)

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks palutakse telefonikõne lõpuni kuulata.

"Jõulutunnel" võetakse ETV-s kokku laupäeval, 27. detsembril kell 20.30.

Kõiki videolugusid ja muusikalisi etteasteid saab vaadata siit.