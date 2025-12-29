ETV ja ETV2 aastavahetus möödub elamusterohkelt

Vana aasta viimased ja uue aasta esimesed päevad mööduvad ETV-s ning ETV2-s heatujuliselt, kus oma koht on heal huumoril, säraval muusikal ja meeleolukatel kohtumistel.

Veel enne, kui 2025. aastale punkti saab panna, teeb ETV kokkuvõtte lõppevast aastast. Juba heaks traditsiooniks kujunenud saadete "Aasta tipphetked" kõrval lisab vürtsi esmaspäeval, 29. detsembril algav uus kodumaine satiirisari "Nukuvalitsus". Sarja avaosa toob kokku tuttavana näivad poliittegelased, kes üritavad sõbralikult lõppevale aastale punkti panna. Aastale vaatab tagasi ka president Alar Karis – 30. detsembril kell 21.30 eetrisse jõudvas kohtumises intervjueerib presidenti Anna Pihl. Viipekeelse tõlkega näitab intervjuud ETV2.

"Nukuvalitsus" Autor/allikas: ERR

Huumori ja hea tujuga läbi aasta viimase õhtu

ETV aastavahetuse programmi lahutamatuks osaks on kujunenud nii legendaarne mängufilm "Õhtusöök ühele", "Suur aastalõpuviktoriin" kui ka "Õnne 13". Kõik need rõõmustavad vaatajaid ka 31. detsembril.

1972. aastal valminud ja senimaani naerutav mängufilm "Õhtusöök ühele" on ETV ekraanil vana aasta õhtul kell 16.40. Aasta viimasele teleõhtule lükkab hoo sisse kell 18.45 sisse Gaute Kivistik komöödiaõhtuga "Loll on raske olla ikka". Rohke Debelaki nutikaid nalju saadab ansambel Minu Isa Oli Ausus Ise.

Suur aastalõpuviktoriin 2025 Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Seejärel võtab ohjad enda kätte Marko Reikop – kell 19.30 tõmbab ta "Suures aastalõpuviktoriinis" aastale joone alla koos Peeter Oja ja Mart Juurega, kellega liituvad Jan Uuspõld, Elina Pähklimägi, Anu Saagim ja Christopher Rajaveer. Kirglikku show'd pakub vahele Starlight Cabaret.

ETV2 ekraanil võtab samal ajal aasta kokku Ann Vaida püstijalakomöödia.

Telemaja stuudiost liigutakse vahepeal Morna linna - "Õnne 13" unenäolise aastavahetusega liituvad Vanilla Ninja, Uku Suviste, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ning "Viimse reliikvia" Ursula ja Agnes.

"Õnne 13" aastavahetuse osa Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Muusika ja hea tuju saadavad kogu ETV järgnevat programmi südaööni välja. Aegumatutele hittidele annavad uue värske kõla Eesti Laulu finalistid. ETV 70. sünnipäeva-aastale pühendatud eriprogrammis "Laulame neid laule jälle. Eesti Laul eri" kõlavad lood, mida peast teab iga eestlane.

Õhtusse jagub ka korralikku röstimist, sest kõige paar õhtut enne aastavahetust, 29. detsembril võtavad püstijalakoomik Sander Õiguse eestvedamisel Jan Uuspõllu kallal nalja visata näitlejat hästitundvad inimesed. Parimad palad sellest meeldejäävast õhtust jõuavad ETV vaatajateni saates "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst".

ETV ei unusta ka enda kulul nalja visata - erisaates "Telemuna 2025" näitab Tõnis Niinemets, milliseid naljakaid apse on aasta jooksul tele-ekraanil ja selle telgitagustes juhtunud.

"Telemuna 2025" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Hingetõmbeks huumorisaadete vahel ootab ETV avastama 2025. aasta muusikasensatsiooniks kujunenud kodumaist ansamblit Sadu.

Kes soovib ka uut aastat kohe huumoriga alustada, võib südaööd lülituda ETV2 peale, kus tuleb taasnäitamisele 2007. aastal salvestatud "Kreisiraadio šõu" koos kivipallur Jürto, Rimski-Korsakovi kimalasest venna, Tipi ja Täpi ning paljude teistega.

Suur ja särav muusika

Aasta esimesed tunnid täidab ETV tõelise hitisajuga. Südaööl algav suur kontsertprogramm "Sven Lõhmus. 30 aastat hitte" pakub vaatajale värsket salvestust detsembris toimunud kontserdilt, kus kõlasid Sven Lõhmuse suurimad hitid läbi 30 aasta. 20. detsembri õhtul astusid läbimüüdud saali ees üles Black Velvet, Mr. Happyman, Nightlight Duo, Vanilla Ninja, Laura Põldvere, Getter Jaani, Grete Paia, Sandra Nurmsalu, Mari-Leen, Anet Vaikmaa, Ott Lepland, Stefan ja üllatusesinejad.

"Sven Lõhmus. 30 aastat hitte" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

ETV2 muusikaprogrammi jagub muusikalisi üllatusi uue aasta esimeste päevadeni, sest ekraanile jõuavad superstaaride nagu Ghost, Cypress Hill, Whitney Houston, Queen, Rolling Stones ja Pet Shop Boys kontserdid. Aasta viimasel õhtul kell 20.15 teeb ETV2 kokkuvõtte "Aastahitt 2025" galast, kus selgusid kuulajate lemmikud lõppevast aastast.

ETV 1. jaanuari traditsioonide hulka on aastaid kuulunud kaks klassikalise muusika suurkontserti ja nii ka tänavu. Kell 12.15 lülitub ETV Austriasse Viini Filharmoonikute uusaastakontserdile ja kell 18 kutsub ETV nautima Eesti Kontserdi uusaastakontserti, kus solistideks on Elina Nechayeva, Martin Kuuskmann ja Hans-Christian Aavik. Dirigendipulti astub maestro Neeme Järvi ning tema kõrval noor ja andekas Kasper-Joel Nõgene. Meeleolusid kontserdimajast vahendab saatejuht Joonas Hellerma.

Maiuspalad filmisõpradele

Kohe 1. jaanuari hommikul kell 10.45 rõõmustab ETV vaatajaid Läti filmitegijatele esimese Oscari toonud animafilmiga "Vooluga kaasa". Läti animatsiooni imelapseks tituleeritud Gints Zilbalodise film viib maailma, kus oma igapäevaseid asju ajavad üksnes loomad. Filmi peategelaseks on kass, kel tuleb pärast suurt üleujutust päästa rühm naiivseid leemureid, laisk kapibaara, ulakad kured, majesteetlik mõõkvaal ja üks täiesti ebausaldusväärne labrador.

1. jaanuari õhtu on omakorda kodumaise filmikunsti päralt. Kell 21.20 jõuab esmakordselt ETV ekraanile Jaak Kilmi mängufilm "Vari", mille peaosas särab Juhan Liivina Pääru Oja. Põnevusfilmis satub Juhan Liiv vaimuhaiglast põgenedes ootamatult detektiivi rolli, kus tema tee ristub mitme mõrva kui ka vanakuradi endaga. Stsenaariumi on loonud Indrek Hargla, lisaks Pääru Ojale teevad filmis kaasa Meelis Rämmeld, Indrek Sammul, Rain Simmul jt.

ETV2 alustab filmiaastat 1. jaanuaril kell 19.40 Tanel Toomi mängufilmi "Viimane vahipost" tele-esilinastusega. Ulmepõnevik viib aastasse 2063, kus neli sõdurit ootavad keset ookeani asuval valvepostil hiljaks jäänud vahetusmeeskonda. Ent kui vahetuselaev viimaks ilmub, on see tühi. Filmis teevad kaasa Kate Bosworth, Thomas Kretschmann, Lucien Laviscount, Martin McCann, Karin Tammaru, Jan Erik Ehrenberg, Monika Tuvi.

Pildil Tanel Toom ja Thomas Kretschmann võtteplatsil. Autor/allikas: erakogu

Eesti filmikunsti jagub ka aasta viimastesse päevadesse. Esmaspäeva, 29. detsembri õhtul kell 23.10 tele-esilinastub ETV2s režissöör Triin Ruumeti mängufilm "Tume paradiis", mis avab ukse tänapäeva noorte hämarasse hedonistlikku maailma. Filmi peategelaseks on isa poolt ära hellitatud, kuid iseendaga pahuksis olev Karmen (Rea Lest), kelle senise elu turvavõrgustik laguneb ootamatult ning ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Ebamugavust lisavad vales suunas arenevad suhted poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik).

Tume paradiis Autor/allikas: ACME

30. detsembri õhtul kell 22.15 pakub ETV raamatuaastasse sobivat A. H. Tammsaare samanimelisel romaanil põhinevat mängufilmi "Elu ja armastus". Eesti kirjanduse ikooniliste tegelaste Rudolfi ja Irma armuloost viib vaataja noore Eesti Vabariigi jaoks murrangulisse ajajärku ning annab aegumatutele teemadele värske vaatepunkti. Peaosades Karolin Jürise ja Mait Malmsten.