Haide Männamäe: oleme oma elukutse armastuse ohvrid

Heategevussaates "Jõulutunnel" oli peamiselt Piibu ja Tuuduna tuntud Haide Männamäe ja Toomas Tross, kellega tuli juttu nii nende jõulutraditsioonidest kui ka sellest, millised on näitlejate laste suurimad katsumused.

Haide ja Toomas jõululauas oli kokku üheksa inimest. "Oleme vanavanemate rollis ka juba ning siis on seltskond väga suureks läinud," ütles Toomas Tross. Haide Männamäe lisas, et kinkide lunastamiseks tuli ikka klassikaliselt luuletusi lugeda või laulda, nad usuvad, et samad kombed jätkuvad ka paari aasta pärast, kui lapsed on juba suuremad. "Mina loen ikka luuletusi ja Siim laulab, Haide plakustab siis," kinnitas Tross.

Sel sügisel on Haidest ja Toomasest räägitud palju ka nende perekonnast valminud dokfilmi "Minu pere ja muud klounid" valguses. Haide Männamäe sõnul meeldib talle see perekond, kes ekraanilt vastu vaatab. "Mulle väga meeldivad mu lapsed," rõhutas ta. Toomas Tross ütles, et talle meeldib väga Haide ning kõik lapsed. "Mul ei ole ka Toomase vastu midagi," lisas Männamäe.

"Päris paljud näitlejad said seda filmi vaadates ilmselt täpselt aru, mis toimub, me oleme oma elukutse armastuse ohvrid, ütleme otse välja," ütles Haide Männamäe ja lisas, et kõige põhilisem on see, et näitlejate lastel ei ole õhtul vanemad kodus. "Hommik on lihtne, ikka ärkame koos ning siis lasteaeda või kooli koos."

Toomas Tross kinnitas, et isegi kui nad saaksid filmist mingeid õppetunde kaasa võtta, siis pole neil nendega enam midagi peale hakata. "Me ei saa enam ajaratast tagasi keerata." Küll aga loodab ta, et nüüd saavad teised selle kõigest õppust võtta.