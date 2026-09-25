Arun Tamm: AI näitlejate ja filmide tulek on rohkem kui realistlik

Tehisintellektist loodud näitleja Tilly Norwood on toonud taas avalikku arutellu küsimuse, kui suure osa filmitööstusest võib tulevikus üle võtta tehisintellekt. Režissöör Arun Tamme sõnul ei ole Norwoodi puhul tegemist veel millegi revolutsioonilisega.

Tamm rääkis "Ringvaates", et näiteks sarja "Von Fock" tehes arutas ta operaator Mart Ratasepaga, kas ja kuidas tehisintellekti kasutada, kuid põrgatatud mõtteid siiski käiku ei lastud ja sari valmis täielikult käsitsi.

"Hiljem vaatasime operaatoriga mingisuguseid plaane ja nüüd meil oleks olnud võimekus anda mingisuguste üldplaanidega nii palju rohkem produktsiooniväärtust ja elu juurde. Ma arvan, et keegi ei oskaks öelda, et see on AI-ga tehtud," märkis ta.

Tamme sõnul on tehisintellekti areng nii kiire, et tehnoloogia vananeb isegi ühe projekti tegemise ajal. Kui AI abil loodava projekti valmimine võtab mitu nädalat, võib protsessi alguses tehtu lõpptulemuse kõrval juba vananenud tunduda.

Tilly Norwoodi, keda tema loojad on esitlenud maailma esimese AI-näitlejana, peab Tamm pigem tehisintellektile antud uueks vormiks kui tehnoloogiliseks revolutsiooniks.

"Ma nägin seda, et tehisintellektile on antud nimi ja nägu. Kui sa seda vaatad, siis sul tekib tunne, et ta on nüüd natukene sarnasem, kuidagi inimlikum," sõnas ta.

AI-näitlejate kasutamine on tekitanud vastuseisu ka päris näitlejate seas. Tamm tõi esile erinevuse tehisintellekti loodud esituse ja inimese kogemuse vahel. Tema sõnul põhineb AI esitus olemasoleva materjali jäljendamisel, kuid tehisintellektil endal puuduvad inimese elatud kogemused.

Samas tunnistas ta, et AI loodud esituste ja inimeste tehtud töö erinevus võib tulevikus muutuda järjest raskemini tajutavaks. Seetõttu võivad kujuneda AI-filmidele eraldi kategooriad ja kindlad tingimused, mille alusel neid publikule näidatakse.

"Ma arvan, et see on rohkem kui realistlik, et tulevad AI-näitlejad ja AI-filmid. Ma arvan, et see ongi kindlasti tulevik. See, kas ta võtab ära näitlejate töö, nii traagiliselt mina seda ei näe. Ma näen seda, et seal hakkab olema eraldi kategooria nende asjade jaoks, kus me vaatamegi AI-filmi."

Tamme sõnul võib tulevikus küsimuseks saada hoopis see, mida vaataja sellistest filmidest otsib. Kui tehisintellekt suudab toota üha rohkem lugusid, võib suureneda inimeste huvi autentsuse ja tegeliku kogemuse vastu.

"Kui sul on nii palju fabritseeritud mitte-tõelist olekut, seda rohkem sa tahad august ja toorust sisse," ütles režissöör.