"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

Selle nädala hoidiseks valis "Terevisiooni" toimetus Inge aprikoosi-kõrvitsapüree, mida on lihtne teha, sest sel on vaid neli koostisosa. Püree aitas valmis meisterdada toiduajakirjanik Tuuli Mathisen, kelle sõnul sobib püree nii pannkoogi kui juustu peale.

"Hästi lihtne retsept, kõigest neli koostisosa. Mind intrigeeris just see põnev kooslus, kõrvitsat moosina väga sageli vist ei tehta. Soovitan kasutada muskaatkõrvitsat või Hokkaido kõrvitsat, mis on erksama värviga ja mitte nii vesised ning annavad mõnusama tekstuuri," ütles toiduajakirjanik Tuuli Mathisen.

Püree teiseks nipiks on kuivatatud aprikoos, mida tuleks Mathiseni sõnul kohe lahkema käega panna. "Kaane all natuke hautada, et kõrvits pehmeneks, siis läheb juurde suhkur. Kui läheb pikemaks säilitamiseks, soovitan kasutada moosisuhkrut, mis paksendab ja säilib ka paremini."

"Retseptis on kirjas sidrunhape, aga mina panin näiteks laimimahla, et oleks hapukat nüanssi ka," lisas Mathisen. "Moos sobib muidugi pannkookidele, aga see võib vabalt olla ka juustumoos. Väga mõnusa maitsetasakaaluga."

Kui moos on pliidil ära keedetud, tuleb segu saumikseriga läbi lasta. "Moos jääb marmelaadi moodi ja on värvilt väga ilus," nentis Mathisen.