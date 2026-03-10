Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

Kokk Renate Meri rääkis "Terevisioonis", et sibula hakkimisel tuleks jätta üks sibula ots lahti lõikamata, et sibul ei laguneks lõikelaual kohe laiali ja hoida sõrmed lõikelaualt eemal. Meri sõnul aitab pisarateta hakkimisele kaasa sibula külmas vees hoidmine ja terava noa kasutamine.

"Eks see ole harjutamise asi, mida rohkem hakid, seda kiiremaks lähed," ütles Tallinna Teeninduskooli vilistlane ja võistlev kokk Renate Meri.

Koka sõnul tuleks enne sibula hakkimist lõikelaud laual fikseerida, pannes väikese kummilapi lõikelaua alla. "Paratamatult lõikelaud liigub ja kui sa hakid, siis ühel hetkel on sul see nuga näpus."

Sibula koorimisel peaks Meri sõnul jätma sibula alumise otsa alles. "See suudab hoida sibulat hakkimise ajal rohkem koos. Kui sibul mõlemast otsast ära lõigata, laguneb sibul lõikelaual laiali," tõdes Meri.

Sibula hakkimisel tuleb sibul esmalt täiesti pooleks lõigata. "Seejärel võtad sibula kinnisest otsast näppudega kinni ja lõikad sibula ülevalt alla lõikeliigutustega lahti. Siis paned käe hästi sirgelt sibula peale, vajutades sibulat tugevalt vastu lõikelauda ja lõikad noaga sibula paralleelselt lõikelauaga peaaegu läbi. Oluline on, et sa ei pane kätt lõikamise ajal vastu lõikelauda," selgitas Meri.

Seejärel hoiad sibulast nii kinni, et sõrmed on veidi konksus ja lõikad sibula väikesteks tükkideks. "Noa otsa hoiad vastu lõikelauda, liigutades ainult noa tagumist poolt üles ja alla."

Pisarate vastu aitab sibula hoidmine külmas vees. "Pisarate vastu aitab ka terava noa kasutamine. Mida puhtam on lõige, seda vähem ajab sibul välja mahla, mis nutma ajab," tõi Meri välja.