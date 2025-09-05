"Terevisiooni" nädala hoidis: Maia Orava tšillimoos

Selle nädala hoidiseks valis "Terevisiooni" toimetus Maia Orava tšillimoosi, kuhu läheb kurkum, pihlakas, astelpalju, kadakamari ja alõtša. Moosi aitas valmis meisterdada kokaraamatute autor Lia Virkus, kes tõi stuudiosse ka omatehtud maitsvaid hoidiseid.

"See on väga huvitav retsept. Ma ei ole kunagi hoidises kurkumit kasutanud. See kooslus, pihlakas, astelpaju, alõtša, kadakamari, on väga põnev," nentis Virkus.

Virkuse sõnul läheb hoidisesse ka tšilli ja tihti on mureks see, kui palju tšillit võiks panna. "Kogu teravus peitub seemnetes ja vahekodades. Kui sa vähegi pelgad liigset teravust, siis ära pane seemneid ja vahekodasid. Täna ma hoidise sisse kindlasti panen ühe terve tšilli. Maitse vahepeal, aga alati saab juurde panna," tõdes Virkus, kuidas õiget kogust arvestada.

"Moos sobib suurepäraselt juustu ja liharoogade juurde," nentis Virkus.

