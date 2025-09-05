X!

"Terevisiooni" nädala hoidis: Maia Orava tšillimoos

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Selle nädala hoidiseks valis "Terevisiooni" toimetus Maia Orava tšillimoosi, kuhu läheb kurkum, pihlakas, astelpalju, kadakamari ja alõtša. Moosi aitas valmis meisterdada kokaraamatute autor Lia Virkus, kes tõi stuudiosse ka omatehtud maitsvaid hoidiseid.

"See on väga huvitav retsept. Ma ei ole kunagi hoidises kurkumit kasutanud. See kooslus, pihlakas, astelpaju, alõtša, kadakamari, on väga põnev," nentis Virkus.

Virkuse sõnul läheb hoidisesse ka tšilli ja tihti on mureks see, kui palju tšillit võiks panna. "Kogu teravus peitub seemnetes ja vahekodades. Kui sa vähegi pelgad liigset teravust, siis ära pane seemneid ja vahekodasid. Täna ma hoidise sisse kindlasti panen ühe terve tšilli. Maitse vahepeal, aga alati saab juurde panna," tõdes Virkus, kuidas õiget kogust arvestada.

"Moos sobib suurepäraselt juustu ja liharoogade juurde," nentis Virkus.

"Terevisiooni" toimetus ootab hoidiste meisterdajatelt retsepte ja üht pilti aadressile terevisioon@err.ee. Toimetus valib ühe põneva retsepti välja, mis igal reedel televaatajate silme all stuudios ka teoks tehakse.

Maia Orava tšillimoosi retsept Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

Samal teemal

popmuusika radadel

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

04.09

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

04.09

Otsekaamera: vaata, kuidas kunstküpseb "Ringvaate" roheline tomat

04.09

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

03.09

Seenehuviline: must torbikseen ja lambatatik on head supi- ja soustiseened

02.09

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

29.08

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

02.09

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

04.09

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

03.09

Toitumisterapeut: nädalamenüüd planeerides kasuta samu põhikomponente

04.09

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo