Musta värvi halloween'i pannkoogid valmivad taimse söe abil

Foto: ERR
Pannkoogiküpsetaja Liisa Kivi valmistas "Terevisioonis" taimse söega mustaks värvitud halloween'i pannkooke, mida kaunistas oranži kondenspiima ja veripunase vaarikamoosiga.

"Tegemist on taimse söega, see on looduslik toiduvärv, mida kasutatakse toidutööstuses väga palju, aga muidu on tegemist klassikalise pannkoogitainaga. ütles Kooker kohvikute juht Liisa Kivi.

Kivi määris panni sulatatud võiga kokku, et koogid pärast kätte saaks.

Pannkoogitaina meisterdas Kivi piimast, jahust, munadest ja maitseainesegust, kus on suhkur, sool ja pärm. "Kõik kokku segada ja ongi valmis. Hea oleks pool tundi kuni tund tainal toatemperatuuril ka seista lasta, siis hakkab pärm päriselt tööle. Seejärel tuleb kiiresti küpsetada, sest pärm võib ka ülierutuda ja hakata üle käima," tõdes Kivi ja lisas, et musta pannkoogi küpsetamisel peab kooki tähelepanelikumalt jälgima, sest alati ei saa kohe täpselt aru, kas kook on küpsenud või juba kõrbenud.

Must pannkook Autor/allikas: ERR

"Vaarikatoormoos on eestlaste vaieldamatu lemmik," sõnas Kivi. "Teine lemmik on kondenspiim."

Halloween'ile kohaselt lisas Kivi mustale pannkoogile oranži kondenspiima ja veripunase vaarikamoosi. Oranži värvuse saavutas Kivi toiduvärviga.

Kooker kohvikute juht Liisa Kivi valmistab musta värvi pannkooke Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

