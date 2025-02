Karmel Killandi: muusikaline kirevus Eesti Laulu finaalis on esmatähtis

Elamussaadete juht Karmel Killandi rääkis saates "R2 Hommik!", et muusikaline kirevus Eesti Laulu finaalis on esmatähtis ning loomingulisust mitmekesisust saab nautida nii võistlevaid lugusid kui ka finaalsaates esinevate külalisartistide ülesastumisi kuulates-vaadates.

"Eesti Laulu žürii oleme kokku pannud võimalikult paljudest muusikaproffidest, näiteks suurima fännide blogi Wiwibloggs esindaja. Üks žürii liige on alati üks eestlane, kes on elanud pikalt välismaal, tänavu kuulub žüriisse näitleja Ene Rämmeld," selgitas ETV elamussaadete juht Karmel Killandi.

Žüriis on Killandi sõnul veel teisigi kogenud muusikavaatlejaid ja -nautlejaid, paljudel kontsertidel käijaid, et nad annaksid välismaise vaate, mis on pea alati üsna teistsugune kui Eesti sisese žürii vaade. "Eesti Laulu üks põhiülesandeid ongi ju see, kuidas suhelda välismaailmaga," lisas Killandi.

Ta tõi välja, et soomlaste Eurovisioonile pääsemise võistlusel kandideerib ligi 500 laulu ja finaali jõuavad tavaliselt lood, mille produktsioon on täiuslik, seega ainult suurte muusikakompaniide esindajad. "Aga meie finaali jõuavad ka nooremad lauljad ja need, kes tõesti ise muusikat kirjutavad ja seda ka produtseerida proovivad," sõnas Killandi.

Laulude hindamissüsteem on tänavu sama nagu eelnevatel aastatel. "Finaalis hindab nii eesti rahvas kui välismaine žürii ja superfinaalis, kuhu pääseb kolm kandidaati, valib võitjad ainult eesti rahvas," täpsustas Killandi.

Killandi tõi välja, et muusikaline kirevus finaalis on esmatähtis.

Eesti Laulule saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel ja kohapeal. Finaalipäeval toimub lisaks õhtusele kontserdile ka päevane publikuga peaproov, kus astuvad üles kõik finalistid ja külalisartistid.

Peaproovi piletid on müügil Piletilevis.