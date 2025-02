Eesti Laulu ankeet. Elysa

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Minu viimase aja üks lemmikartiste on Gracie Abrams. Armastan igat tema lugu. Nii meloodiaid kui ka sõnu. Hea vibe.

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Hirmutav ei tundu mitte miski, lähen võistlema kõige suurema elevusega. Kõik, mida te laval kuulete ja näete, on algusest lõpuni minu enda loodud.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Väga hinge on jäänud Ott Leplandi "Kuula". Ma armastan ballaade.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Hetkel mõtlen ainult iseenda esitusest ja et ma teeksin seda 100 protsenti hingega.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Oh, ilmselt vaga ammustest aegadest. See Eurovisiooni vaatamine koos perega oli ikka suur asi. Minul juba väikese tüdrukuna silmad põlesid, et mina tahan ka sinna lavale kindlasti minna!

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Ikka olen. Olen oma südames tagasi samas kohas, kus ma olin 10 aastat tagasi, kui esimest korda Eesti Laulul võistlesin.

Võib vist öelda, et tänavune võistluslugu on sinu kõige isiklikum. Kas julgust selle kirjutamiseks tuli kaua koguda või tuli see iseenesest?

Nii on. See lugu on äärmiselt isiklik ja suurest valust. Usun, et see peegeldub ka minust väljapoole. Ma lihtsalt otsustasin, et ma olen julge ja olingi.

Kas nii isikliku lauluga suurele lavale minemine nõuab ka teistmoodi ettevalmistust või teistmoodi laval olemist?

Ma arvan küll. Hoian ennast väga nii füüsiliselt kui ka vaimselt. See on suur töö. Aga ma olen valmis.