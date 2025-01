Eesti Laulu ankeet. Frants Tikerpuu

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Hetkel selline lugu nagu "Some Things I'll Never Know". Komplektina väga super lugu: lihtne, meeldejääv meloodia, sõnum, emotsioon. Soovitan vaadata live-versiooni, see tõenäoliselt räägib enda eest.

Mis sulle eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Otseselt hirmutavat ei ole midagi. Kõik on soorituse taga. Muretsemine käis kogu finaalile eelnev periood juba pikka aega. Tänaseks tundub kõik olevat plaanipärane ja paigas. Tänan siinkohal Alice Aleksandridit, kes ainsa inimesena on minu tiimis olnud algusest peale ja tema panus on kokkuvõttes hindamatu.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Ma usun, et Ollie lood, nii "Venom" kui ka "My Friend". Super hästi tehtud lood ja oleks väärinud mõlemal aastal Eesti Laulu võitu.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Õnneks mina üksinda ei otsusta. Loodan, et sinna saab Eurovisioonile vääriline lugu. Las rahvas valib.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Soome rockbändi Lordi võit Eurovisioonil. Kuidagi jäi vahva mälestus sellest silme ette. Jällegi, hästi tehtud lugu ja äge lavaline kombo.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist? Mis tundeid see tekitab?

Eurovisioonile pääsemist ma ei ole fantaseerinud ja küllap tegema ei hakka. Võtan üks etapp korraga, kuid olen kõigeks valmis.

Laiema avalikkuse jaoks ilmud sa Eesti Laulu ajal välja, aga kindlasti toimetad ka väljaspool seda. Mis projektidega sa siis tegeled? Või tegeled hoopis millegi muu kui muusikaga?

Eks minu igapäevane toimetamine möödub muusika seltsis. Produtseerin ja kirjutan. Tänaseks teen seda igapäevaselt.

Mida viimatise Eesti Laulul osalemisega võrreldes kindlasti teisiti teed? Kas said mõned õppetunnid?

Sel korral on palju asju teisiti. Läheneme asjale seekord hästi pühendunult ja kuna varasem kogemus on juba olemas, siis tuleb sellest maksimum võtta. Õppetunde on olnud ning nendest tuleb õppida.