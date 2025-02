"Ringvaade" uuris, kuidas Eesti Laulu finaaliks valmistutakse

Eesti Laulu finaal on ukse taga ning juba laupäeval selgub, kes järgmisena Eestis Eurovisioonil esindab. "Ringvaade" uuris, kuidas Unibet Arenal suureks finaaliks valmistutakse.

Eesti Laulu finaali õnnestumisesse panustab 477 inimest. Teiste seas on oluline roll kanda kunstnik Marit Kutseril, kes on saanud inspiratsiooni kosmosest. "Selline futuristlik," märkis ta.

Finaalkontserti juhivad Eda-Ines Etti ja Korea. Seda, et otse-eetris midagi sassi läheb, Ines ei karda. "Kui sassi läheb, siis on ainult hea, sest see äratab ellu ja sa pead sellest olukorrast välja ujuma," leiab ta.

Eesti Laulu finaalis astuvad võistlustulle 16 finalisti: An-Marlen, Andrei Zevakin feat. Karita, Anna Sahlene, Ant, Elysa, Felin, Frants Tikerpuu, Gem98, Janek, Johanna Elise, Marta Lotta, Minimal Wind, Räpina Jack feat. Kaisa Ling, Stereo Terror, Tommy Cash ja Tuuli Rand.

"Tunne on huvitav ja sabin on sees, sest varsti tuleb lavale minna, häält teha ja õigesse kohta liikuda," tunnistas Johanna Elise enne enda proovi algust.

Eesti Laulu finaal toimub laupäeval, 15. veebruaril algusega kell 19.15. Võistlust vahendavad ETV, ETV2 (viipekeelse tõlkega) ja ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Finaali juhatab ETV-s sisse erisaade kell 18.45.