Eesti Laulu finaali esinemisjärjekord on selgunud

Esmakordselt on Eesti Laulu konkurss sedavõrd suurearvuline, sest võitu ja pääsu Eurovisioonile läheb püüdma 16 lugu.

Eesti Laulu võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus lähevad arvesse žürii ja telefonihääletuse tulemused. Superfinaali pääseb kolm võistlejat, neist võitja otsustab rahvas telefonihääletusega.

Eesti Laul 2025 finaali esinemisjärjekord

1. Ant "Tomorrow Never Comes"

2. Stereo Terror "Prty Till the End of the World"

3. Janek "Frozen"

4. Räpina Jack feat. Kaisa Ling "Tule"

5. Johanna Elise "Eyes Don't Lie"

6. Felin "Solo Anthem"

7. Elysa "The Last to Know"

8. gem98 "Psycho"

9. An-Marlen "Külm"

10. Frants Tikerpuu "Trouble"

11. Anna Sahlene "Love Me Low"

12. Tuuli Rand "Rem"

13. Minimal Wind "Armageddon"

14. andrei zevakin feat. karita "Ma ei tea sind"

15. Tommy Cash "Espresso Macchiato"

16. Marta Lotta "Tantsin veel"

Suurejoonelist õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Korea. Finaalkontserdi avavad möödunud aasta võitjad 5miinust ja Puuluup, kellega liitub laval Florian Wahl.

Lauluga "Šveits" astub vaatajate ette Lauri Saatpalu ja ansambel Dagö. Kokku toob Eesti Laul lavale lausa poolsada külalisartisti, sest muusikalisi üllatusi on sel õhtul oodata veel mitmeid.

Eesti Laulu finaali otseülekannet vahendavad laupäeval, 15. veebruaril ETV, ETV2 (viipekeelse tõlkega), ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal.

Suurürituse ettevalmistusi ja telgitaguseid avab Heleri All ETV erisaadetes reedel kell 20.10 ja laupäeval vahetult enne finaali kell 18.45.

Eesti Laulu finaalile saab kaasa elada ka kohapeal. Õhtusele finaalile on müüki jäänud veel loetud piletid. Kel soov õhtul kodus kaasa elada, saab suurürituse elamusest osa päevases publikuga peaproovis, mille piletid leiab Piletilevist.